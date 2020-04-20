Чтобы скрасить самоизоляцию, чехи скупают морских свинок и хомячков

В начале апреля 2020-го спрос на домашних питомцев в Чехии вырос на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Нередко жители страны приобретают небольшое животное в подарок своим пожилым родственникам, чтобы облегчить им режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса.
О повышении продаж домашних питомцев агентству ЧТК сообщила директор по маркетингу крупнейшей чешской торговой сети PetCenter Ленка Гарудова.
Специалист сообщает, что наибольшей популярностью пользуются кролики, морские свинки и хомячки. «Из разговоров с нашими покупателями мы выяснили, что большинство клиентов покупают животное впервые, а также часто приобретают питомца для родителей и пожилых родственников, чтобы облегчить им проведение карантина», – объясняет маркетолог.
В сегменте кормов поведение чешских покупателей в период чрезвычайного положения не изменилось — они покупают свои излюбленные бренды, однако в начале кризиса старались делать запасы впрок. «В некоторые периоды мы зафиксировали рост продаж до 60% по сравнению с прошлогодними показателями. Это происходило, главным образом, когда вводилось ограничение на передвижение людей, а некоторые зоомагазины были закрыты», – сообщила Ленка Гарудова, которая также отметила рост продаж по интернету.
Повышение спроса на корм для животных отметил также производитель этой продукции Vafo Praha. «Популярностью пользуется, прежде всего, корм Brit Care с добавлением элементов для поддержки иммунитета», – сообщила ЧТК директор по развитию продаж Каролина Чапова.
Непосредственно после введения чрезвычайного положения компания Vafo Praha столкнулась с проблемы при поставках ингредиентов и сбоем в работе грузового транспорта. «Когда в некоторых регионах Чешской Республики был введен тотальный карантин, мы предложили помощь. В закрытые области в районе Уничова и Литовела мы через местных кинологов отправили корм для домашних питомцев, адресованный группе риска», – сообщила сотрудница Vafo Praha.