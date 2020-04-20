Чтобы скрасить самоизоляцию, чехи скупают морских свинок и хомячков

О повышении продаж домашних питомцев агентству ЧТК сообщила директор по маркетингу крупнейшей чешской торговой сети PetCenter Ленка Гарудова.

Специалист сообщает, что наибольшей популярностью пользуются кролики, морские свинки и хомячки. «Из разговоров с нашими покупателями мы выяснили, что большинство клиентов покупают животное впервые, а также часто приобретают питомца для родителей и пожилых родственников, чтобы облегчить им проведение карантина», – объясняет маркетолог.

В сегменте кормов поведение чешских покупателей в период чрезвычайного положения не изменилось — они покупают свои излюбленные бренды, однако в начале кризиса старались делать запасы впрок. «В некоторые периоды мы зафиксировали рост продаж до 60% по сравнению с прошлогодними показателями. Это происходило, главным образом, когда вводилось ограничение на передвижение людей, а некоторые зоомагазины были закрыты», – сообщила Ленка Гарудова, которая также отметила рост продаж по интернету.

Поддержать кошачий иммунитет

Повышение спроса на корм для животных отметил также производитель этой продукции Vafo Praha. «Популярностью пользуется, прежде всего, корм Brit Care с добавлением элементов для поддержки иммунитета», – сообщила ЧТК директор по развитию продаж Каролина Чапова.

Непосредственно после введения чрезвычайного положения компания Vafo Praha столкнулась с проблемы при поставках ингредиентов и сбоем в работе грузового транспорта. «Когда в некоторых регионах Чешской Республики был введен тотальный карантин, мы предложили помощь. В закрытые области в районе Уничова и Литовела мы через местных кинологов отправили корм для домашних питомцев, адресованный группе риска», – сообщила сотрудница Vafo Praha.