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ЧТ: Переход на цифровое телевещание второго поколения обойдется в 1,3 млрд крон

Эва Туречкова
25-11-2019
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Расходы Чешского телевидения, связанные с внедрением цифрового телевизионного сигнала второго поколения и переходом на новый стандарт вещания DVB-T2, составят около 1,3 миллиарда крон (52 млн евро), сообщил в понедельник на пресс-конференции генеральный директор Чешского телевидения Петр Дворжак.

Фото: Andrés RodríguezФото: Andrés Rodríguez

В 2020 году, когда процесс отключения старого DVB-T сигнала в Чехии должен завершиться, объем инвестиций национальной телевизионной компании в новую систему достигнет 460 миллионов крон.

Переход на DVB-T2 в Праге и Центральной Чехии стартует на этой неделе, когда прекратится вещание в старом формате с помощью передатчиков Praha Cukrák и Žižkov. По сообщению министра промышленности и торговли Карела Гавличека, к переходу на цифру второго поколения готовы более 60 процентов телезрителей.

В настоящее время вещание ведется параллельно. Телезрители, у которых есть подходящее оборудование - телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 или телеприставка - уже принимают сигнал в новом формате.

С января 2020 года начнут переключаться на новое цифровое эфирное вещание также коммерческие телеканалы.

Эва Туречкова
25-11-2019
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