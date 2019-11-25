ЧТ: Переход на цифровое телевещание второго поколения обойдется в 1,3 млрд крон

В 2020 году, когда процесс отключения старого DVB-T сигнала в Чехии должен завершиться, объем инвестиций национальной телевизионной компании в новую систему достигнет 460 миллионов крон.

Переход на DVB-T2 в Праге и Центральной Чехии стартует на этой неделе, когда прекратится вещание в старом формате с помощью передатчиков Praha Cukrák и Žižkov. По сообщению министра промышленности и торговли Карела Гавличека, к переходу на цифру второго поколения готовы более 60 процентов телезрителей.

В настоящее время вещание ведется параллельно. Телезрители, у которых есть подходящее оборудование - телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 или телеприставка - уже принимают сигнал в новом формате.

С января 2020 года начнут переключаться на новое цифровое эфирное вещание также коммерческие телеканалы.