ЧНБ обяжет банки создавать больше резервов

Эва Туречкова
14-12-2018
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Чешские банки будут держать больше денег в резервных фондах. Этот шаг связан с повышением Чешским национальным банком (ЧНБ) ставки контрциклического буфера капитала до 1,75 процента, сообщил в пятницу Нацбанк. Мера вступает в силу с 1 января 2020 года.

Фото: Steve Buissinne, Pixabay / CC0Фото: Steve Buissinne, Pixabay / CC0

Контрциклический буфер капитала – один из инструментов ограничения системного риска, применяемый в рамках ЕС с целью уберечь банковский сектор от последствий избыточного кредитования.

К заявленному повышению ставки Чешский национальный банк подтолкнули результаты проведенных исследований, которые свидетельствуют о растущей мере уязвимости банковского сектора в связи с возможным ухудшением экономической ситуации.

ЧНБ впервые принял решение о целесообразности введения контрциклического буфера, необходимого для сдерживания чрезмерного кредитного роста в период фазы подъема, в конце 2015 года.

Эва Туречкова
14-12-2018
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