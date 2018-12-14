ЧНБ обяжет банки создавать больше резервов

Контрциклический буфер капитала – один из инструментов ограничения системного риска, применяемый в рамках ЕС с целью уберечь банковский сектор от последствий избыточного кредитования.

К заявленному повышению ставки Чешский национальный банк подтолкнули результаты проведенных исследований, которые свидетельствуют о растущей мере уязвимости банковского сектора в связи с возможным ухудшением экономической ситуации.

ЧНБ впервые принял решение о целесообразности введения контрциклического буфера, необходимого для сдерживания чрезмерного кредитного роста в период фазы подъема, в конце 2015 года.