ЧНБ обяжет банки создавать больше резервов

Чешские банки будут держать больше денег в резервных фондах. Этот шаг связан с повышением Чешским национальным банком (ЧНБ) ставки контрциклического буфера капитала до 1,75 процента, сообщил в пятницу Нацбанк. Мера вступает в силу с 1 января 2020 года.
Контрциклический буфер капитала – один из инструментов ограничения системного риска, применяемый в рамках ЕС с целью уберечь банковский сектор от последствий избыточного кредитования.
К заявленному повышению ставки Чешский национальный банк подтолкнули результаты проведенных исследований, которые свидетельствуют о растущей мере уязвимости банковского сектора в связи с возможным ухудшением экономической ситуации.
ЧНБ впервые принял решение о целесообразности введения контрциклического буфера, необходимого для сдерживания чрезмерного кредитного роста в период фазы подъема, в конце 2015 года.