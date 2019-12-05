Чистая энергия для Чили

Чешская компания заняла в Чили место лидера среди девелоперских компаний, реализующих строительство небольших солярных электростанций. Фирма Зденека Соботки Solek, специализирующаяся на солнечных электростанциях мощностью до 10 мегаватт, в Чили также стала самым крупным чешским инвестором.
Еще в мае 2019 года в портфолио Solek появились проекты по строительству сразу трех чилийских солярных электростанций общей мощностью 16,64 МВт – Villa Seca, Los Paltos и Santa Fe (областях Мауле и Вальпараисо). В роли заказчика выступила инвестиционная группа Carbon Free, которая принадлежит канадским бизнесменам. До этого Solek построила в Чили еще несколько солнечных электростанций мощностью от 3 до 10,66 МВт, возведенные по программе Pequenos Medios de Generación Distribuida. Данные объекты успешно работают и приносят чешской фирме прибыль.
Отметим, что при строительстве новых объектов компания использует инновационную систему автономного производства электроэнергии. Ее основу составляет солнечная электростанция мощностью от 16 КВт до 9 МВт и аккумуляторная батарея. В случае ее выхода из строя система может использовать дизельный генератор.
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