Число женщин с высшим образованием растет, что не влияет на гендерный разрыв в оплате труда

Лорета Вашкова
26-02-2019
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Число граждан с высшим образованием в Чехии заметно растет, особенно среди женщин. Представительницы слабого пола также чаще владеют двумя иностранными языками, чем мужчины, однако несмотря на это, по-прежнему зарабатывают ощутимо меньше, чем представители сильной половины человечества. В 2017 году, например, женщины зарабатывали в месяц на 4500 крон (176 евро) меньше мужчин, причем самая большая разница зафиксирована между окладами обладателей и обладательниц вузовских дипломов, а также по половому признаку между выпускниками училищ, как показал анализ данных с 2010 по 2017 г.

Самое большое число обладательниц вузовских "корочек" в группе до 35 лет

Фото: PixabayФото: Pixabay В возрастной категории до 35 лет вузовские "корочки" получили 40% чешек и 27% чехов, тогда как среди людей старше 55 лет соотношение меняется в пользу вторых. В возрастной категории старше 65 лет высшее образование завершили 17 процентов мужчин и лишь 8% женщин.

Разница в оплате труда составляет 4500 крон

Женщины с наличием университетского диплома в 2017 году в среднем получали брутто-зарплату около 40 тысяч в месяц (примерно 1570 евро), тогда как труд мужчин в среднем оценивался за тот же период в 55 тысяч (2157 евро).

«Мужчины раньше начинают делать карьеру, в то время как женщины уходят в декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком, возвращаясь на рынок труда уже в более старшем возрасте. И наверстать упущенное им уже не удается»,

– полагает Maрек Ржезанка из Чешского статистического управления, назвавший одну из причин гендерного разрыва между оплатой труда мужчин и женщин.

Фото: PixabayФото: Pixabay Немаловажным фактором высокого уровня различия является и то, что мужчины чаще занимают руководящие посты, а женщины часто работают в отраслях и сферах с более низкой оплатой труда. Однако даже в случае работников на практически равнозначных постах, занимаемых представителями обоих полов, чаша весов склоняется в сторону мужчин.

«Со стороны работодателей, как и раньше, бытует представление, что женщины скорее опекают и являются сиделками, а мужчины - основными кормильцами в семьях. Все это в итоге играет отрицательную дискриминирующую роль на положение женщин -одиночек, невзирая на то, принадлежат ли они к категории разведенных или вдов»,

- подчеркивает значение культурных стереотипов как части мировоззрения директор объединения Fórum 50 % Вероника Шпринцова.

Лорета Вашкова
26-02-2019
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