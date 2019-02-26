Число женщин с высшим образованием растет, что не влияет на гендерный разрыв в оплате труда

Самое большое число обладательниц вузовских "корочек" в группе до 35 лет

В возрастной категории до 35 лет вузовские "корочки" получили 40% чешек и 27% чехов, тогда как среди людей старше 55 лет соотношение меняется в пользу вторых. В возрастной категории старше 65 лет высшее образование завершили 17 процентов мужчин и лишь 8% женщин.

Разница в оплате труда составляет 4500 крон

Женщины с наличием университетского диплома в 2017 году в среднем получали брутто-зарплату около 40 тысяч в месяц (примерно 1570 евро), тогда как труд мужчин в среднем оценивался за тот же период в 55 тысяч (2157 евро).

«Мужчины раньше начинают делать карьеру, в то время как женщины уходят в декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком, возвращаясь на рынок труда уже в более старшем возрасте. И наверстать упущенное им уже не удается»,

– полагает Maрек Ржезанка из Чешского статистического управления, назвавший одну из причин гендерного разрыва между оплатой труда мужчин и женщин.

Немаловажным фактором высокого уровня различия является и то, что мужчины чаще занимают руководящие посты, а женщины часто работают в отраслях и сферах с более низкой оплатой труда. Однако даже в случае работников на практически равнозначных постах, занимаемых представителями обоих полов, чаша весов склоняется в сторону мужчин.

«Со стороны работодателей, как и раньше, бытует представление, что женщины скорее опекают и являются сиделками, а мужчины - основными кормильцами в семьях. Все это в итоге играет отрицательную дискриминирующую роль на положение женщин -одиночек, невзирая на то, принадлежат ли они к категории разведенных или вдов»,

- подчеркивает значение культурных стереотипов как части мировоззрения директор объединения Fórum 50 % Вероника Шпринцова.