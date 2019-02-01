Число промышленных роботов в Чехии в 2018 г. увеличилось на 50%

По мнению директора по экономике и финансам компании Universal Robots Павела Безуцкого, высокое число роботов в Словакии объясняется тем, что в соседней стране бум робототехники произошел раньше. "Такие ощутимые инвестиции продиктованы прежде всего недостатком трудовых ресурсов и быстрым ростом расходов, связанных с повышением зарплат", - отметил Павел Безуцкий на конференции «Тренды в роботизации 2019», проходящей в Брно.

Необходимость решать с помощью роботов часть задач связана и с конкурентоспособностью, так как обходится дешевле и зачастую является более эффективной. И поэтому, по словам Безуцкого, следует предполагать в скором времени дальнейшее увеличение числа установленных на производстве роботов. По его мнению, следует стремиться к упрощению задач, ориентированных на использование множественных роботических устройств, так как предприятиям все сложнее набирать необходимый штат техников-программистов. Поэтому обслуживание автоматизированных линий в будущем должно упроститься.

Чешские сотрудничающие роботы помогают в ряде стран

Все более востребованными становятся сотрудничающие роботы, которые используются в рамках прозводства как помощники и сотрудники людей. "Это немаловажно и потому, чтобы использование робототехники не лишило работников трудовых мест", - подчеркнул Безуцкий.

Чешские производители также разрабатывают и выпускают сотрудничающих роботов. Одним из лидеров на рынке умных машин является компания ABB, которая поставила уже более 300 000 роботов в разные страны мира.