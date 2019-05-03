Чехия заняла лучшую позицию в рейтинге производственных рисков

В рейтинге производственных рисков, составленном компанией Cushman & Wakefield, Чехия заняла лучшую позицию из всех европейских государств, а в глобальном индексе страна оказалась на пятом месте, уступив место лишь Канаде, Индии, США и Китаю.
По мнению составителей рейтинга, Чехия отличается низким уровнем инвестиционных рисков, экономической и корпоративной стабильностью, а по сравнению с восточными соседями также относительной политической стабильностью.
Большим плюсом является также географическое положение Чешской Республики и стратегический доступ на европейские рынки, отмечают представители Cushman & Wakefield.
Оценка велась по 20 критериям, исходя из данных Всемирного банка и Oxford Economics. Составители рейтинга сравнивали условия для открытия глобальными корпорациями производственных мощностей в 48 государствах мира.
Среди европейских стран, отличные показатели также у Польши, Литвы и Венгрии.
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