Чехия заняла лучшую позицию в рейтинге производственных рисков

По мнению составителей рейтинга, Чехия отличается низким уровнем инвестиционных рисков, экономической и корпоративной стабильностью, а по сравнению с восточными соседями также относительной политической стабильностью.

Большим плюсом является также географическое положение Чешской Республики и стратегический доступ на европейские рынки, отмечают представители Cushman & Wakefield.

Оценка велась по 20 критериям, исходя из данных Всемирного банка и Oxford Economics. Составители рейтинга сравнивали условия для открытия глобальными корпорациями производственных мощностей в 48 государствах мира.

Среди европейских стран, отличные показатели также у Польши, Литвы и Венгрии.