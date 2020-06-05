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Чехия закроет угольную теплоэлектростанцию «Прунержов I»

Эва Туречкова
05-06-2020
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Чешская угольная теплоэлектростанция «Прунержов I» полностью прекратит работу к 30 июня текущего года, сообщил в пятницу на пресс-конференции директор ТЭС «Прунержов» и «Тушимице» Отакар Тучек.

Фото: Horst 74, Wikimedia CC BY 3.0Фото: Horst 74, Wikimedia CC BY 3.0

Электростанцией управляет чешская государственная компания ČEZ. На данный момент «Прунержов» входит в число крупнейших источников парниковых газов в Чехии.

Электростанция «Прунержов I» была построена 53 года назад, трудоустраивает 150 человек. Мощность электростанции составляет 440 мВт. Все сотрудники будут переведены на работу на «Прунержов II».

Согласно заявлению директора ČEZ Даниэля Бенеша, постепенное снижение выбросов парниковых газов входит в стратегию чешского энергетического гиганта. В течение последнего года компании удалось закрыть угольные энергоблоки мощностью в 500 мВт.

На электростанции в пятницу прошло заседание государственной комиссии по углю. Как заявляют экологи, было принято решение установить в качестве критерия для дальнейшего вывода из эксплуатации отдельных угольных теплоэлектростанций количество выпущенных парниковых газов на единицу произведенной электроэнергии.

Эва Туречкова
05-06-2020
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