Чехия выступила против введения цифрового налога

По мнению специалистов из четырех названных государств, такой шаг мог бы нарушить международные договорные обязательства со странами, не являющимися членами Евросоюза.

Напомним, что Еврокомиссия в марте текущего года предложила обложить дополнительным трехпроцентным сбором с прибыли компании типа Google и Facebook. По мнению Брюсселя, представительства транснациональных компаний регистрируются в более выгодных с точки зрения налоговой нагрузки государствах, например в Люксембурге, а основную выручку при этом получают на рынках Германии, Франции, Испании и Италии.

«В связи с возможными далеко идущими политическими, экономическими и юридическими последствиями, необходимо развернуть дискуссию о совместимости введения цифрового налога с международными налоговыми соглашениями», - говорится в документе.

Долгосрочной целью Еврокомиссии является взимание налогов по месту реализации цифровых товаров и услуг.

