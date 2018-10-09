Чехия выступила против введения цифрового налога

Эва Туречкова
09-10-2018
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Чешская Республика наряду с Ирландией, Финляндией и Швецией выступила против введения Европейской комиссией дополнительного, так называемого цифрового налога в отношении крупных Интернет-компаний.

Фото: kropekk_pl / PixabayФото: kropekk_pl / Pixabay

По мнению специалистов из четырех названных государств, такой шаг мог бы нарушить международные договорные обязательства со странами, не являющимися членами Евросоюза.

Напомним, что Еврокомиссия в марте текущего года предложила обложить дополнительным трехпроцентным сбором с прибыли компании типа Google и Facebook. По мнению Брюсселя, представительства транснациональных компаний регистрируются в более выгодных с точки зрения налоговой нагрузки государствах, например в Люксембурге, а основную выручку при этом получают на рынках Германии, Франции, Испании и Италии.

«В связи с возможными далеко идущими политическими, экономическими и юридическими последствиями, необходимо развернуть дискуссию о совместимости введения цифрового налога с международными налоговыми соглашениями», - говорится в документе.

Долгосрочной целью Еврокомиссии является взимание налогов по месту реализации цифровых товаров и услуг.

Эва Туречкова
09-10-2018
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