Чехия выступила против введения цифрового налога

Чешская Республика наряду с Ирландией, Финляндией и Швецией выступила против введения Европейской комиссией дополнительного, так называемого цифрового налога в отношении крупных Интернет-компаний.
По мнению специалистов из четырех названных государств, такой шаг мог бы нарушить международные договорные обязательства со странами, не являющимися членами Евросоюза.
Напомним, что Еврокомиссия в марте текущего года предложила обложить дополнительным трехпроцентным сбором с прибыли компании типа Google и Facebook. По мнению Брюсселя, представительства транснациональных компаний регистрируются в более выгодных с точки зрения налоговой нагрузки государствах, например в Люксембурге, а основную выручку при этом получают на рынках Германии, Франции, Испании и Италии.
«В связи с возможными далеко идущими политическими, экономическими и юридическими последствиями, необходимо развернуть дискуссию о совместимости введения цифрового налога с международными налоговыми соглашениями», - говорится в документе.
Долгосрочной целью Еврокомиссии является взимание налогов по месту
реализации цифровых товаров и услуг.