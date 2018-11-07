Чехия возьмется за расширение железнодорожных коридоров

Примерно половина суммы, согласно решению кабинета министров, будет получена в качестве кредита от Европейского инвестиционного банка. Вторую часть денег выделит из своего бюджета государство. Свою лепту, около 1 миллиарда крон (40 миллионов евро), внесут в реализацию проекта и европейские фонды.

Модернизация и расширение затронет участки, соединяющие между собой региональные города. Средства Европейского инвестиционного банка, по замыслу министра транспорта, должны заменить «мелеющие» отечественные источники вложений в транспортную инфраструктуру.

Всего, заключенный между чешским Минтрансом и Европейским инвестиционным банком меморандум о сотрудничестве, позволит получить 100 миллиардов крон (4 миллиарда евро).