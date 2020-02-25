Архив передач

Чехия вновь отказалась вернуть князьям Лихтенштейн фамильные угодья

Катерина Айзпурвит
25-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Конституционный суд Чехии встал на сторону государства, отказавшегося признать за князьями Лихтенштейн право собственности на 600 гектаров леса неподалеку от Праги. Имущество аристократов на территории Чехии было конфисковано в 1946 году на основании Декретов Бенеша – князья Лихтенштейн рассматриваются как коллаборационисты.

Фото: Daniel Bone / Pixabay, CC0Фото: Daniel Bone / Pixabay, CC0

Фонд князя Лихтенштейн, который представляет аристократическую семью в судебных тяжбах с Чешской Республикой, подтвердил, что Конституционный суд отклонил апелляцию, признав незаконным требование вернуть фамилии 600 гектаров леса а районе поселка Ржичаны в Центральной Чехии. «Фонд князя Лихтенштейн использует все доступные средства для достижения справедливости в международных судах и структурах», – сообщает его пресс-секретарь Михал Ружичка.

В ответ на этот комментарий Конституционный суд Чехии подчеркнул, что иск о признании права собственности не может рассматриваться в отрыве от смысла и целей законодательства о реституции. «С учетом исторических обстоятельств и судебной практики Конституционного суда считать законным судебное решение, постановившее, что переход права собственности на основании Декретов произошел ex lege», – указано в резолюции. Конституционный суд, занимавшийся делом с 2017 года, не удовлетворил прошение Фонда на приостановку рассмотрения дела в связи с продолжением дипломатических переговоров между Княжеством Лихтенштейн и Чешской Республикой.

Конфискация имущества Лихтенштейнов в послевоенной Чехословакии была основана на решении суда, в котором указывалось, что 14-й князь Франц Иосиф II (1906–1989) признал себя в 1930-е годы гражданином Германии, и поэтому после Второй мировой войны его имущество подлежит конфискации. Фонд князя Лихтенштейн в ответ указывает, что князь являлся главой независимого государства, и подобное утверждение «является грубым искажением исторических фактов и международного и чешского права, сделанным с целью конфискации его имущества».

Замок Леднице в Южной Моравии, бывшая резиденция князей Лихтенштейн, фото: Pudelek CC BY-SA 3.0Замок Леднице в Южной Моравии, бывшая резиденция князей Лихтенштейн, фото: Pudelek CC BY-SA 3.0 Последнее решение Конституционного суда Чешской Республики фонд характеризует как «очередное попрание прав по защите имущества» и заявляет, что вердикт «ставит под угрозу суверенитет княжества Лихтенштейн с точки зрения международного права». Ранее юридические представители семейства заявляли, что готовы передать рассмотрение дела в Европейский суд по правам человека.

Владения в Моравии вдвое больше территории княжества

В течение нескольких веков Лихтенштейны относились к числу богатейшей богемской аристократии, чьи владения находились в Чехии и Моравии. К фамильному имуществу принадлежали, помимо прочего, замки Вальтице и Леднице с крупнейшим в Европе парковым комплексом, внесенным в список культурного наследия ЮНЕСКО. Его площадь составляет 283 км2; при этом вся территория карликового государства Лихтенштейн, монархами которого остаются члены фамилии, не превышает 160 км2.

Часть своего чешского имущества семья потеряла еще после Первой мировой войны в ходе земельных реформ, однако большая часть собственности была конфискована уже в 1946 году на основании Декретов Бенеша.

герб Лихтенштейновгерб Лихтенштейнов Историки напоминают, что, в отличие, например, от Швейцарии и СССР, Лихтенштейн не признал учреждение нацистами протектората Богемия и Моравия и не прервал дипломатические связи с чехословацким правительством. Князь Франц Иосиф посылал пожертвования президенту Эдварду Бенешу во время его эмиграции. В 1939 году подданные княжества выступили против попытки нацистского переворота и за независимость своей страны от рейха. С 1933 по 1944 год Лихтенштейн предоставил убежище примерно 400 беженцам, 125 из которых были евреями.

В конце 2018 года Фонд князя Лихтенштейн подал в двадцать шесть районных судов Чехии новые иски на возврат недвижимости. «Претензии касаются только тех объектов, где в качестве владельца в кадастре указано государство», – говорится в заявлении Фонда. По словам его представителей, семья не претендует на недвижимость, находящуюся сегодня в собственности или аренде у частных владельцев, образовательных учреждений, отдельных населенных пунктов или церквей.

Общая стоимость имущества, которое хотят получить князья, до сих пор не установлена. В 2019 году сайт Seznam опубликовал полный список замков, лесов и земельных участков из числа конфискованных у семьи после Второй мировой войны, которые пытается вернуть Фонд князя Лихтенштейн. Из двадцати двух замков в Чехии известные аристократы претендуют на шесть.

Из-за нерешенных имущественных вопросов в 1993 году Чешская Республика и Княжество Лихтенштейн не признали друг друга независимыми государствами и не установили дипломатические отношения. Однако 13 июня 2009 года премьер-министр Чехии Ян Фишер и министр иностранных дел Ян Когоут сообщили о достигнутом прогрессе в двусторонних отношениях, и 8 сентября 2009 года государства обменялись соответствующими дипломатическими нотами и подписали договор о сотрудничестве.

Катерина Айзпурвит
25-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Коллективизация в Чехословакии, фото: ЧТ24

Суд реабилитировал семью чешских крестьян, выселенную в 1953 г. в ходе коллективизации

Суд города Раковник (Центральная Чехия) вынес решение о реабилитации семьи, выселенной 1953 г. с места проживания по обвинению в «противодействии…
Фото: Petr Hudec, NPÚ

Цветочный сад Кромержижа останется во владении государства

Архиепархия г. Оломоуц не имеет права на возврат Цветочного сада в г. Кромержиж на основе закона о реституции церковного имущества. Окончательное…
Павел Рыхетски и Яромир Йирса, фото: ЧТК/Шалек Вацлав

Конституционный суд в споре о налогах встал на сторону церквей

Финансовые компенсации, выплаченные в рамках реституции церковного имущества, не будут облагаться налогом. Окончательное решение принял Конституционный…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL