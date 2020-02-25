Чехия вновь отказалась вернуть князьям Лихтенштейн фамильные угодья

Фонд князя Лихтенштейн, который представляет аристократическую семью в судебных тяжбах с Чешской Республикой, подтвердил, что Конституционный суд отклонил апелляцию, признав незаконным требование вернуть фамилии 600 гектаров леса а районе поселка Ржичаны в Центральной Чехии. «Фонд князя Лихтенштейн использует все доступные средства для достижения справедливости в международных судах и структурах», – сообщает его пресс-секретарь Михал Ружичка.

В ответ на этот комментарий Конституционный суд Чехии подчеркнул, что иск о признании права собственности не может рассматриваться в отрыве от смысла и целей законодательства о реституции. «С учетом исторических обстоятельств и судебной практики Конституционного суда считать законным судебное решение, постановившее, что переход права собственности на основании Декретов произошел ex lege», – указано в резолюции. Конституционный суд, занимавшийся делом с 2017 года, не удовлетворил прошение Фонда на приостановку рассмотрения дела в связи с продолжением дипломатических переговоров между Княжеством Лихтенштейн и Чешской Республикой.

Конфискация имущества Лихтенштейнов в послевоенной Чехословакии была основана на решении суда, в котором указывалось, что 14-й князь Франц Иосиф II (1906–1989) признал себя в 1930-е годы гражданином Германии, и поэтому после Второй мировой войны его имущество подлежит конфискации. Фонд князя Лихтенштейн в ответ указывает, что князь являлся главой независимого государства, и подобное утверждение «является грубым искажением исторических фактов и международного и чешского права, сделанным с целью конфискации его имущества».

Последнее решение Конституционного суда Чешской Республики фонд характеризует как «очередное попрание прав по защите имущества» и заявляет, что вердикт «ставит под угрозу суверенитет княжества Лихтенштейн с точки зрения международного права». Ранее юридические представители семейства заявляли, что готовы передать рассмотрение дела в Европейский суд по правам человека.

Владения в Моравии вдвое больше территории княжества

В течение нескольких веков Лихтенштейны относились к числу богатейшей богемской аристократии, чьи владения находились в Чехии и Моравии. К фамильному имуществу принадлежали, помимо прочего, замки Вальтице и Леднице с крупнейшим в Европе парковым комплексом, внесенным в список культурного наследия ЮНЕСКО. Его площадь составляет 283 км2; при этом вся территория карликового государства Лихтенштейн, монархами которого остаются члены фамилии, не превышает 160 км2.

Часть своего чешского имущества семья потеряла еще после Первой мировой войны в ходе земельных реформ, однако большая часть собственности была конфискована уже в 1946 году на основании Декретов Бенеша.

Историки напоминают, что, в отличие, например, от Швейцарии и СССР, Лихтенштейн не признал учреждение нацистами протектората Богемия и Моравия и не прервал дипломатические связи с чехословацким правительством. Князь Франц Иосиф посылал пожертвования президенту Эдварду Бенешу во время его эмиграции. В 1939 году подданные княжества выступили против попытки нацистского переворота и за независимость своей страны от рейха. С 1933 по 1944 год Лихтенштейн предоставил убежище примерно 400 беженцам, 125 из которых были евреями.

В конце 2018 года Фонд князя Лихтенштейн подал в двадцать шесть районных судов Чехии новые иски на возврат недвижимости. «Претензии касаются только тех объектов, где в качестве владельца в кадастре указано государство», – говорится в заявлении Фонда. По словам его представителей, семья не претендует на недвижимость, находящуюся сегодня в собственности или аренде у частных владельцев, образовательных учреждений, отдельных населенных пунктов или церквей.

Общая стоимость имущества, которое хотят получить князья, до сих пор не установлена. В 2019 году сайт Seznam опубликовал полный список замков, лесов и земельных участков из числа конфискованных у семьи после Второй мировой войны, которые пытается вернуть Фонд князя Лихтенштейн. Из двадцати двух замков в Чехии известные аристократы претендуют на шесть.

Из-за нерешенных имущественных вопросов в 1993 году Чешская Республика и Княжество Лихтенштейн не признали друг друга независимыми государствами и не установили дипломатические отношения. Однако 13 июня 2009 года премьер-министр Чехии Ян Фишер и министр иностранных дел Ян Когоут сообщили о достигнутом прогрессе в двусторонних отношениях, и 8 сентября 2009 года государства обменялись соответствующими дипломатическими нотами и подписали договор о сотрудничестве.