Чехия в мотоциклетном шлеме

Такие данные приводит Союз импортеров мотоциклов. Сегодня в Чехии зарегистрировано около 450 тысяч мотоциклов марки «Ява» (Jawa) и примерно 80 тысяч «ЧеЗет». Компания ČZ, основанная в Страконице, в 2019 году отмечает столетие с момента своего образования. Ее традиции продолжает Čezeta Motors, производящая лимитированные серии электроскутеров класса «люкс».

В настоящее время крупные серии мотоциклов производит только предприятие Jawa Moto. В За правые семь месяцев 2019 года с ее конвейера сошло 924 мотоцикла, на 20% больше, чем за тот же период годом ранее.

Общий объем продаж мотоциклов в текущем году вырос в межгодовом сравнении на 12% и составил почти 15 300 единиц. Самой популярной маркой в Чехии остается японская Honda – с начала года было продано 3336 двухколесных машин. На втором месте Yamaha (1374 единиц), на третьем KTM (849 единиц). В текущем году в Чехию было импортировано 13 964 подержанных мотоцикла, среди которых лидировали марки Honda, Yamaha и BMW.