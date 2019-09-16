Чехия в мотоциклетном шлеме

В настоящее время в Чешской Республике насчитывается 1,16 миллионов мотоциклов, то есть примерно по одному на десять жителей. За первое полугодие количество «железных коней» на дорогах страны возросло на 21 тысячу. При этом в чешских гаражах пока можно обнаружить преимущественно старые «Явы» и «ЧеЗеты», чей средний возраст превышает 33 года.
Такие данные приводит Союз импортеров мотоциклов. Сегодня в Чехии зарегистрировано около 450 тысяч мотоциклов марки «Ява» (Jawa) и примерно 80 тысяч «ЧеЗет». Компания ČZ, основанная в Страконице, в 2019 году отмечает столетие с момента своего образования. Ее традиции продолжает Čezeta Motors, производящая лимитированные серии электроскутеров класса «люкс».
В настоящее время крупные серии мотоциклов производит только предприятие Jawa Moto. В За правые семь месяцев 2019 года с ее конвейера сошло 924 мотоцикла, на 20% больше, чем за тот же период годом ранее.
Общий объем продаж мотоциклов в текущем году вырос в межгодовом сравнении на 12% и составил почти 15 300 единиц. Самой популярной маркой в Чехии остается японская Honda – с начала года было продано 3336 двухколесных машин. На втором месте Yamaha (1374 единиц), на третьем KTM (849 единиц). В текущем году в Чехию было импортировано 13 964 подержанных мотоцикла, среди которых лидировали марки Honda, Yamaha и BMW.
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