Чехия расширяет сотрудничество с Китаем

Чешская инвесторская группа PPF и китайский производитель техники Huawei заключили меморандум о развитии телекоммуникационных сетей пятого поколения. PPF также подписала договор о стратегическом сотрудничестве с одной из крупнейших китайских государственных корпораций Citic Group, которая занимается привлечением иностранных инвестиций из Европы в Китай. Еще один меморандум касается приобретения самолетов Skyleader 600 между компаниями Zall Jihlavian и Zall Aircraft Manufacturing Wu-chan, в рамках которого предполагаются поставки сотен крылатых машин. Это уже не первый опыт сотрудничества Чехии и Китая в сфере авиации, в частности договор о поставке 13-ти авиационных радаров компании Eldis был подписан еще в сентябре. Техника уже была введена в эксплуатацию.

Во время открытия чешско-китайского предпринимательского форума Милош Земан также сообщил о планах на поставку в КНР чешских самолетов L-410 Turbolet и возможности обучения китайских пилотов в Чешской Республике. Уже подписанные меморандумы, однако, не упоминают о вышеназванных контрактах. По словам министра промышленности Чехии Марты Новаковой, они еще находятся на стадии разработки.

Выступая на форуме Милош Земан выразил надежду, что тенденция на экспортное сотрудничество с Китаем будет развиваться и дальше. Политик призвал чешских и китайских бизнесменов проявлять больше отваги, являющейся, по его мнению, важным аспектом развития предпринимательства. Милош Земан напомнил, что размер чешского экспорта в Китай за последний год вырос на 20%, а также отметил увеличение туристического потока из Поднебесной в Чехию.

Китай считается перспективным направлением для чешского экспорта. Такие компании как автопроизводитель Škoda и кредитная организация Home Credit уже давно нашли свое место на китайском рынке. В рамках нынешнего форума в Шанхае были заключены договоры между китайскими партнерами и агентством Czech Tourism, пражской Высшей школой финансов и управления, а также букинговым сервисом Kiwi.com.

