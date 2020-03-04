Чехия поставит в Монголию списанный, но пригодный медицинский материал

Списанное медицинское оборудование, однако еще не вышедшее из строя. Согласно новому договору между Чехией и Монголией, ведущие чешские больницы и реабилитационные центры направят приборы и прочий медицинский материал вместо ликвидации в азиатское государство.
На первом этапе речь идет о 146 единицах медицинского материала, включая мониторы слежения за состоянием жизненно важных функций, стерилизаторы, инвалидные кресла и коляски, больничные койки и многое другое. Согласно договору, чешская сторона бесплатно комплектует груз, монгольская – оплачивает перевозку.
Например, Институт гематологии и переливания крови (UHKT) отправляет в Монголию два стерилизатора хирургических инструментов. «Мы купили новые приборы с большей емкостью, но прежние в прекрасном состоянии, их спокойно можно использовать еще лет пятнадцать», - сообщил представитель Института Мартин Майер.
«Мы намерены поступать так и в будущем. Если покупаем более качественные приборы, не прежние еще вполне пригодны для эксплуатации, то их можно отдать в зарубежные больницы, которые в них нуждаются. Подобный запрос уже неоднократно поступал из Украины, Грузии и Монголии», - сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.
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