Чехия поставит в Монголию списанный, но пригодный медицинский материал

На первом этапе речь идет о 146 единицах медицинского материала, включая мониторы слежения за состоянием жизненно важных функций, стерилизаторы, инвалидные кресла и коляски, больничные койки и многое другое. Согласно договору, чешская сторона бесплатно комплектует груз, монгольская – оплачивает перевозку.

Например, Институт гематологии и переливания крови (UHKT) отправляет в Монголию два стерилизатора хирургических инструментов. «Мы купили новые приборы с большей емкостью, но прежние в прекрасном состоянии, их спокойно можно использовать еще лет пятнадцать», - сообщил представитель Института Мартин Майер.

«Мы намерены поступать так и в будущем. Если покупаем более качественные приборы, не прежние еще вполне пригодны для эксплуатации, то их можно отдать в зарубежные больницы, которые в них нуждаются. Подобный запрос уже неоднократно поступал из Украины, Грузии и Монголии», - сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.