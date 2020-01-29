Чехия остается реципиентом Евросоюза

За период с 2004 года, когда Чехия вступила в Евросоюз, и до конца 2019-го страна получила примерно на 32 млрд евро больше, чем внесла в бюджет объединенной Европы. По данным на 2018 год, реципиентами остаются страны, вступившие в Евросоюз одновременно с Чешской Республикой. Донорами выступают государства «старой Европы» – Германия, Франция, Италия, Великобритания.

Ожидается, что с 2021 по 2070 года взносы стран-членов в общий фонд будут расти в связи с изменением финансовой ситуации после выхода из ЕС Великобритании. По мнению Еврокомиссии, бюджет ЕС не должен отличаться от того каким он был до сих пор, и взносы, поступавшие из Соединенного Королевства, должны быть компенсированы путем увеличения вклада оставшихся 27 членов.