Чехия остается реципиентом Евросоюза

В 2019 году Чешская Республика получила из брюссельской кассы на 2,7 млрд евро больше, чем внесла, оставаясь реципиентом ЕС. Такие данные приводит чешский Минфин. Общая сумма евродотаций для Чехии составила 4,7 млрд евро.
За период с 2004 года, когда Чехия вступила в Евросоюз, и до конца 2019-го страна получила примерно на 32 млрд евро больше, чем внесла в бюджет объединенной Европы. По данным на 2018 год, реципиентами остаются страны, вступившие в Евросоюз одновременно с Чешской Республикой. Донорами выступают государства «старой Европы» – Германия, Франция, Италия, Великобритания.
Ожидается, что с 2021 по 2070 года взносы стран-членов в общий фонд будут расти в связи с изменением финансовой ситуации после выхода из ЕС Великобритании. По мнению Еврокомиссии, бюджет ЕС не должен отличаться от того каким он был до сих пор, и взносы, поступавшие из Соединенного Королевства, должны быть компенсированы путем увеличения вклада оставшихся 27 членов.
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