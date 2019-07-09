Чехия: количество нелегальных трудовых мигрантов растет

Эва Туречкова
09-07-2019
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Количество нелегальных трудовых мигрантов, прибывших в Чехию из стран, не входящих в состав Евросоюза, увеличилось за год практически на сто процентов. Лидирующую позицию среди них занимают граждане Украины.

Иллюстративное фото: Михаил Гайда, Pixabay / CC0Иллюстративное фото: Михаил Гайда, Pixabay / CC0 По официальным данным Министерства труда и социальных дел за 2018 год, в Чехии нелегально трудились 3800 иностранцев. Несмотря на то, что в стране уже третий год работает программа «Режим Украина», восемьдесят процентов нелегальных работников были родом из этого восточноевропейского государства. Как заявляют представители Экономической палаты, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев.

«Незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности связано также с тем, что работодатели стремятся уложиться в сроки исполнения производственных заказов, и поэтому готовы рисковать санкции», - говорится в докладе Минтруда.

В прошлом году работники ведомства предъявили штрафы 500 фирмам на сумму, превышающую 150 миллионов крон, пишет чешское издание E15. Нарушения были зафиксированы в ходе проверки 7200 предприятий.

Эва Туречкова
09-07-2019
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