Чехия: количество нелегальных трудовых мигрантов растет

По официальным данным Министерства труда и социальных дел за 2018 год, в Чехии нелегально трудились 3800 иностранцев. Несмотря на то, что в стране уже третий год работает программа «Режим Украина», восемьдесят процентов нелегальных работников были родом из этого восточноевропейского государства. Как заявляют представители Экономической палаты, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев.

«Незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности связано также с тем, что работодатели стремятся уложиться в сроки исполнения производственных заказов, и поэтому готовы рисковать санкции», - говорится в докладе Минтруда.

В прошлом году работники ведомства предъявили штрафы 500 фирмам на сумму, превышающую 150 миллионов крон, пишет чешское издание E15. Нарушения были зафиксированы в ходе проверки 7200 предприятий.