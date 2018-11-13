Чехия инвестирует миллиарды в модернизацию армии

Начальник Генерального штаба Чешской армии Алеш Опата сообщил о намерении модернизации воздушно-десантных подразделений, а также об увеличении общего числа солдат. Ожидается, что размер личного состава вырастет в два раза. Общая сумма государственных инвестиций в данный проект составит от полутора до четырех миллиардов крон (до 156,2 млн евро). Намерения начальника Генштаба были позитивно восприняты чешскими политиками.
Речь идет о поставках новых транспортных средств на вооружение чешских десантных подразделений. Спикер Министерства обороны Ян Пейшек заявил, что на данный момент контракты с поставщиками еще не были заключены, так как Генштаб находится в процессе обсуждения необходимых спецификаций, которые должны быть учтены при конструкции боевых машин. Первые поставки обновленного автопарка ожидаются уже в 2020 г., а полное завершение модернизации произойдет в течение пяти лет.
Ожидается, что на службу чешских вооруженных сил поступят новейшие автомобили Toyota Land Cruiser 70s, модификацией которых занимались чешские концерны Dajbych, Tatra Defense Vehicle и Optokon. Результатом совместной работы компаний стала модификация, получившая название “LRPV Gepard”, которая была впервые представлена на Future Forces Forum – выставке военных технологий, проходившей в Праге в октябре.
Конструкторы автомобиля заявляют, что Gepard оснащен наивысшей степенью баллистической защиты и способен перевозить экипаж из шести человек без каких-либо ограничений.
Член Комитета Сената Чешской Республики по вопросам внешней политики, обороны и безопасности от партии «Пиратов» Ян Липавский отметил, что с учетом задач, стоящих перед Чешскими вооруженными силами, данная модернизация имеет смысл.
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