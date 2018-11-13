Чехия инвестирует миллиарды в модернизацию армии

Савелий Невзоров
13-11-2018
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Начальник Генерального штаба Чешской армии Алеш Опата сообщил о намерении модернизации воздушно-десантных подразделений, а также об увеличении общего числа солдат. Ожидается, что размер личного состава вырастет в два раза. Общая сумма государственных инвестиций в данный проект составит от полутора до четырех миллиардов крон (до 156,2 млн евро). Намерения начальника Генштаба были позитивно восприняты чешскими политиками.

LRPV Gepard, фото: DajbychLRPV Gepard, фото: Dajbych

Речь идет о поставках новых транспортных средств на вооружение чешских десантных подразделений. Спикер Министерства обороны Ян Пейшек заявил, что на данный момент контракты с поставщиками еще не были заключены, так как Генштаб находится в процессе обсуждения необходимых спецификаций, которые должны быть учтены при конструкции боевых машин. Первые поставки обновленного автопарка ожидаются уже в 2020 г., а полное завершение модернизации произойдет в течение пяти лет.

Gepard обеспечит наивысшую степень баллистической защиты

Ожидается, что на службу чешских вооруженных сил поступят новейшие автомобили Toyota Land Cruiser 70s, модификацией которых занимались чешские концерны Dajbych, Tatra Defense Vehicle и Optokon. Результатом совместной работы компаний стала модификация, получившая название “LRPV Gepard”, которая была впервые представлена на Future Forces Forum – выставке военных технологий, проходившей в Праге в октябре.

Конструкторы автомобиля заявляют, что Gepard оснащен наивысшей степенью баллистической защиты и способен перевозить экипаж из шести человек без каких-либо ограничений.

Член Комитета Сената Чешской Республики по вопросам внешней политики, обороны и безопасности от партии «Пиратов» Ян Липавский отметил, что с учетом задач, стоящих перед Чешскими вооруженными силами, данная модернизация имеет смысл.

Савелий Невзоров
13-11-2018
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