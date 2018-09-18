Чехия: Интернет-бизнес продолжает расти

«Ожидается подъем Интернет-бизнеса в розничной торговле. В прошлом году этот показатель составил 10,5 процента», - цитирует директора Ассоциации Яна Ветышку агентство ЧТК. Наибольших оборотов онлайн торговля достигнет на неделе с 10 по 16 декабря.

Пятую часть товара, приобретенного на сайтах, покупатели оплачивают банковскими картами. Треть клиентов предпочитает заказать товар в Интернете, а забрать его в магазине и там же за него расплатиться. 32 процента чехов выбирают доставку на дом, расплачиваясь наличными во время получения товара.

В Чехии на душу населения приходится наибольшее количество онлайн-магазинов в Европе. Всего их в стране работают 40 100. В Интернете реализуется практически половина непродовольственного товара (43%) - это больше чем в Нидерландах (35%), в Словакии (34%), в Великобритании (33%) и в Германии (29%).