Чехия: Интернет-бизнес продолжает расти

Эва Туречкова
18-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чехи в этом году потратят в Интернет-магазинах более 133 миллиардов крон (5,32 миллиарда евро), межгодовой рост составит от 15 до 18 процентов. Такие данные обнародовала Ассоциация электронной коммерции. В течение предрождественского периода реализуется товар на сумму 44 миллиарда крон.

Фото: QuinceMedia, Pixabay / CC0Фото: QuinceMedia, Pixabay / CC0

«Ожидается подъем Интернет-бизнеса в розничной торговле. В прошлом году этот показатель составил 10,5 процента», - цитирует директора Ассоциации Яна Ветышку агентство ЧТК. Наибольших оборотов онлайн торговля достигнет на неделе с 10 по 16 декабря.

Пятую часть товара, приобретенного на сайтах, покупатели оплачивают банковскими картами. Треть клиентов предпочитает заказать товар в Интернете, а забрать его в магазине и там же за него расплатиться. 32 процента чехов выбирают доставку на дом, расплачиваясь наличными во время получения товара.

В Чехии на душу населения приходится наибольшее количество онлайн-магазинов в Европе. Всего их в стране работают 40 100. В Интернете реализуется практически половина непродовольственного товара (43%) - это больше чем в Нидерландах (35%), в Словакии (34%), в Великобритании (33%) и в Германии (29%).

Эва Туречкова
18-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Pixabay, открытый источник

Интернет-магазины готовятся к Рождеству, набирая новых сотрудников

До Сочельника, когда чехи традиционно дарят друг другу рождественские подарки, остается еще более 100 дней, однако онлайн-торговля…
Иллюстративное фото: Pixabay/CC0

Вместо кладовщиков трудятся роботы

Актуальный острый недостаток рабочей силы в Чехии крупные интернет-магазины и сети розничной торговли решают посредством внедрения…
Фото: Европейская комиссия

Чехи стали чаще закупаться в китайских интернет-магазинах

В Чехии растет интерес к китайским онлайн-магазинам. Хотя бы раз оформило заказ на китайском сайте 36 процентов чехов.
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL