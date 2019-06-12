Чехия и Израиль обсудят науку и инновации

Ирина Ручкина
12-06-2019
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Сегодня, 9 июня, в Праге в Чернинском дворце состоится встреча представителей чешского и израильского правительств, исследовательских институтов и крупных технологических компаний. Главной темой делового форума, который продлится два дня, станет экономическое сотрудничество в области инновационных технологий. Участники форума расскажут о возможностях передачи результатов исследований на практике в конкретных проектах, в рамках которых Чешская Республика будет сотрудничать с Израилем.

Фото: Архив Министерства иностранных дел ЧРФото: Архив Министерства иностранных дел ЧР Чешское правительство на форуме будут представлять министр иностранных дел Томаш Петржичек и министр промышленности Карел Гавличек - он должен представить основные положения инновационной стратегии чешского правительства, которая помочь Чехии стать европейским лидером в области новых технологий в течение десяти лет. Израильская сторона также представит собственную инновационную стратегию.

На форуме будут рассмотрены цифровые технологии и развитие искусственного интеллекта. На программе дня также намечено обсуждение возможности межгосударственного сотрудничества и обмена результатами исследований. Проект сотрудничества представит Эва Зажималова, председатель Академии наук Чешской Республики.

О возможности сотрудничество в области науки, исследований и инноваций вел переговоры в феврале текущего года премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш в рамках своего официального визита в Израиль. В ходе февральских переговоров премьер отметил, что Израиль является лидером в области инноваций и технологий, а Чехия может во многом брать с него пример, черпать идеи и вдохновение.

Ирина Ручкина
12-06-2019
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