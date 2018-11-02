Чехия: дизель дороже бензина

Разница в стоимости пока несущественна и составляет всего три геллера, то есть меньше одной кроны. Тем не менее, по прогнозам специалистов данная тенденция сохранится в течение всей зимы.

По мнению аналитика компании Finlord Бориса Томчиака, главная причина связана с наступлением холодного сезона, когда увеличивается спрос на топочный мазут, что снижает доступность дизельного топлива.

Среднестатистическая цена наиболее распространенного в Чехии бензина Natural 95 в настоящий момент равна 33,74 кроны (1,3496 евро). Дизельное топливо обходится в 33,77 кроны (1,3508 евро).

Как долго будет дизель дороже бензина, во многом зависит также от стоимости нефти на мировом рынке, говорит специалист компании Cyrrus Петр Пелц. «Разница в цене может достигнуть и двух крон, что немало», - предупреждает аналитик.