Чехи возвращают потерянные кошельки чаще, чем немцы и британцы

Такие результаты дало исследование Civic honesty around globe, проведенное в 355 городах в 40 странах мира, о котором сообщает издание DeníkN. Составители «всемирного рейтинга честности» хотели выяснить, возобладает у нашедшего чужую вещь порядочность или желание получить материальную выгоду, а также захочет ли этот человек затруднять себя поисками ее хозяина.

В качестве эксперимента в банках, на почте, в госучреждениях, театрах и отелях авторы исследования оставили в общей сложности 17 303 кошелька, после чего следили, будет ли вещь возвращена владельцу. Некоторые портмоне были без денег, в других находилась местная валюта, эквивалентная 13,5 долларам в пересчете на покупательную возможность населения. В Чехии эта сумма составляла 170 крон (6,6 евро).

В каждом кошельке лежал ключ, список покупки и визитная карточка на вымышленное имя с электронным адресом. Кошелек организаторы эксперимента передавали на рецепцию или в окошечко кассы с тем, что только что его нашли, однако у них нет времени самим искать владельца.

Самыми честными оказались швейцарцы. За ними идут жители Норвегии, Нидерландов, Дании и Швеции, где около 70% сообщали о находке.

Чехи оказались на седьмом месте (65% возвращенных кошельков). Когда кошелек не был пустым, а там обнаруживалось кроны, процент возврата достиг 77%. Эксперимент проводился в Праге, Брно, Оломоуце, Остраве, Либерце и Пльзене.

Поляки заняли шестое место, немцы – девятое, французы – десятое. Жители России оказались на 15-й строчке, США – на 21-й, Великобритании – на 22-й. Последним из сорока стран стал Китай.