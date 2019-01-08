Чехи вернулись к садоводству

Эва Туречкова
08-01-2019
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Чехи возвращаются к традиции выращивания экологически чистых фруктов на собственном садовом участке; в стране растет спрос на саженцы плодовых деревьев, утверждает Павел Кафка, один из владельцев питомника Arboeko, одного из крупнейших в Центральной Европе предприятий по продаже и распространению древесных и декоративных растений.

Foto: Pixabay, CC0 Public DomainFoto: Pixabay, CC0 Public Domain Кроме классических плодовых деревьев, чехи проявляют интерес и к менее традиционным видам растений. По данным за прошлые годы, наибольшим спросом у покупателей пользуются саженцы голубики высокорослой (на чеш. так называемой канадской черники).

Несмотря на то, что Arboeko ориентируется, прежде всего, на чешский рынок, 27 % продукции идет на экспорт. Главными рынками сбыта являются Словакия, Украина, Польша, Австрия, Германия, Россия и Румыния.

«Наш наиболее удаленный заказчик - из российской Самары. Перевозка продукции туда занимает целых пять дней», - рассказывает Павел Кафка. 70 % реализуемых растений – собственного производства.

Питомник, расположенный в населенном пункте Обржистви в 25 км от Праги, был создан четырьмя выпускниками сельскохозяйственного университета. В текущем году Arboeko планирует инвестиции в новые технологии и инфраструктуру предприятия на сумму 23 миллиона крон (900 тысяч евро), пишет чешское информагентство ЧТК.

Эва Туречкова
08-01-2019
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