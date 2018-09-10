Чехи стали чаще менять место работы

По данным рекрутингового агентства Randstad, чаще всего работу меняли работающие в сельскохозяйственной сфере, лесном и рыбном хозяйстве, а также в гостиничном и ресторанном сегментах экономики.

Удовлетворенность своим местом работы выражают 62% чехов, однако лишь у 15% оценивают свое отношение к работе как «полностью доволен». 10% респондентов, наоборот, выражают недовольство своим теперешним трудоустройством. Мужчины чаще меняют место работы, чем женщины. Традиционно наибольшая доля «текучки кадров» приходится на молодежь: 28% – в возрастной группе от 18 до 24 лет, 17% – от 25 до 34 лет.

По данным, которое приводит агентство Randstad, с годами склонность менять место работы падает, однако у людей в возрасте от 55 до 67 лет вновь увеличивается почти до 14%. Однако в этом случае люди идут на перемены по иным причинам, чем молодежь, например, стремясь найти работу с меньшей физической нагрузкой. При этом, несмотря на низкую безработицу в стране, для людей старше 55 лет нахождение нового места представляет определенные трудности.

Как наиболее частую причину смены работы респонденты указывают желание получить лучшие условия (31%), неудовлетворенность существующим местом (27%) и личные причины (21%).

Если до 2015 г. чехи меняли место работы в среднем один раз в восемь лет, то сейчас этот показатель сократился до пяти лет. В связи с ростом рынка труда работники уже не боятся требовать более высокую зарплату и подходящие им условия, а в случае, если их запросы не удовлетворяют, искать другую работу. При этом молодежь может покинуть не устраивающего их работодателя и спустя всего несколько месяцев после трудоустройства.

Сейчас чешские компании вынуждены буквально бороться за привлечение сотрудников, и, как отмечает рекрутинговое агентство Advantage Consulting, в ближайшее время ситуация на рынке не изменится, особенно при поиске высококвалифицированных специалистов.

