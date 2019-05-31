Чехи повышают ставки

С ростом ставок выросли и выигрыши – на 18,4%. Те, кому улыбнулась фортуна, получили в общей сложности 218,2 млрд крон, или 8,9 млрд евро. Доходы до уплаты налогов букмекерских контор, казино и владельцев игровых автоматов снизились на 21,4%, составив в 2018 году 31,3 млрд крон, или около 1,3 млрд евро.

60% ставок в 2018 году, как и годом ранее, было сделано в игровых автоматах – общая сумма ставок там составила 144,5 млрд крон, или на 10,9% больше, чем годом ранее.

Отмечается также миграция пользователей из залов с игровыми автоматами в Интернет-пространство. Так, если объем ставок в автоматах упал на 11,5%, то в Интернете он вырос на 175%, составив в 2018 году 43,1 млрд крон, или около 1,7 млрд евро.

По данным Минфина, в конце прошлого года количество залов игровых автоматов снизилось по сравнению с 2017 годом на треть, составив 1801. По сравнению с 2012 годом уменьшение количества таких заведений достигло 75%. По мнению министра финансов Алены Шиллеровой, эта тенденция стала результатом действия закона об азартных играх, вступившего в силу с 2017 года.