Чехи построят в Белграде новую набережную

В рамках проекта, стоимость которого оценивается приблизительно в 150 миллионов евро, Sebre построит на берегу Дуная новые квартиры, магазины, рестораны и офисные помещения общей площадью в 76 тысяч квадратных метров. В проект входит и возведение пристани для малых кораблей.

«Это самый востребованный земельный участок в Белграде, сравнимый с пражским Жофином», - заявил Петр Дайко, главный менеджер Sebre по проектам в Сербии.

Инвестор также обязался сохранить два технических памятника, относящихся к расположенной неподалеку старой электростанции. Ее реконструкцией займется город Белград.