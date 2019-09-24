Чехи построят в Белграде новую набережную

Эва Туречкова
24-09-2019
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Чешская строительная компания Sebre построит в Белграде новую набережную. Информацию обнародовало издание E15 со ссылкой на менеджера фирмы Петера Дайка. Фирма, принадлежавшая чехам Петру Немцу и Яну Фидлеру, уже приобрела земельный участок в самом центре города.

Белград, фото: Comparativist1, CC BY-SA 3.0Белград, фото: Comparativist1, CC BY-SA 3.0

В рамках проекта, стоимость которого оценивается приблизительно в 150 миллионов евро, Sebre построит на берегу Дуная новые квартиры, магазины, рестораны и офисные помещения общей площадью в 76 тысяч квадратных метров. В проект входит и возведение пристани для малых кораблей.

«Это самый востребованный земельный участок в Белграде, сравнимый с пражским Жофином», - заявил Петр Дайко, главный менеджер Sebre по проектам в Сербии.

Инвестор также обязался сохранить два технических памятника, относящихся к расположенной неподалеку старой электростанции. Ее реконструкцией займется город Белград.

Эва Туречкова
24-09-2019
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