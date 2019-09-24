Чехи построят в Белграде новую набережную

Чешская строительная компания Sebre построит в Белграде новую набережную. Информацию обнародовало издание E15 со ссылкой на менеджера фирмы Петера Дайка. Фирма, принадлежавшая чехам Петру Немцу и Яну Фидлеру, уже приобрела земельный участок в самом центре города.
В рамках проекта, стоимость которого оценивается приблизительно в 150 миллионов евро, Sebre построит на берегу Дуная новые квартиры, магазины, рестораны и офисные помещения общей площадью в 76 тысяч квадратных метров. В проект входит и возведение пристани для малых кораблей.
«Это самый востребованный земельный участок в Белграде, сравнимый с пражским Жофином», - заявил Петр Дайко, главный менеджер Sebre по проектам в Сербии.
Инвестор также обязался сохранить два технических памятника, относящихся к расположенной неподалеку старой электростанции. Ее реконструкцией займется город Белград.