Чехи идут в Кыргызстан

Объем чешского экспорта в Кыргызстан непрерывно растет на протяжении последнего десятилетия. В конце 1990-х годов его объем составил всего 35 млн крон (1,4 млн евро). С тех пор он вырос в десять раз. Все активнее на этом рынке работают и чешские предприниматели. Наибольший интерес у них вызывает строительная и энергетическая отрасли.

«Кыргызстан является одной из самых сложных территорий, и сначала необходимо было укрепить отношения при реализации небольших проектов. Этот этап мы успешно преодолели», - отметил Ярослав Выборны, председатель совета директоров и исполнительный директор ЧЭБ.

Соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли ЧР и Министерством экономики Кыргызстана было подписано в апреле 2019 года. 1-е заседание Совместной рабочей группы, которая призвана стать эффективной платформой для развития двустороннего диалога, состоялось в Министерстве экономики Кыргызской Республики в конце апреля.

Одним из наиболее значимых чешско-кыргызстанских проектов последних лет стало участие фирмы Regulus в строительстве культурно-этнографического комплекса «Дасмия». Regulus поставила систему отопления, тепловые насосы и тепловые солнечные коллекторы.

К реализации второй очереди проекта, которая предусматривает возведение первого спортивного центра премиум-класса в Кыргызстане, будут привлечены сразу несколько чешских компаний. «В новом спортивном комплексе будут установлены кондиционеры компании Janka, сантехника производства фирмы Ptáček, фототермические панели будут поставлены фирмой Regulus, бассейны – компанией Vagner Pool, а газовые котлы – Thermona», - отметил Ярослав Выборны.