Чех зарабатывает на новое жилье в два раза дольше немца

Катерина Айзпурвит
19-07-2019
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Чехия вновь оказалась на верхней строчке Deloitte Property Index среди двенадцати стран Европы, которые сравнивают аналитики компании «Делойт». Рейтинг составляется в зависимости от того, какое количество средних годовых зарплат-брутто требуется для приобретения новой квартиры площадью 70 м2.

Фото: mastersenaiper, Pixabay / CC0Фото: mastersenaiper, Pixabay / CC0

Для Чехии этот показатель составляет 11,2, для Германии – 5,1. В тройку стран, где новое жилье наименее доступно, также попала Латвия (10,1 годовых зарплат) и Великобритания (9,4). На последней строчке шкалы оказалась Португалия — чтобы приобрести квартиру площадью 70 м2, португальцу потребуется всего 3,8 средней годовой зарплаты.

По данным на 2018 год, средняя стоимость одного квадратного метра в Чехии составляет 2 525 евро. На этот показатель существенно влияет рынок недвижимости Праги, где стоимость жилья значительно выше, чем в других городах страны (3 162 евро).

При этом лидерами по дороговизне являются квартиры в Норвегии и Франции, где стоимость квадратного метра превышает 4000 евро. Однако норвежцу для приобретения новой квартиры потребуется всего пять средних годовых зарплат.

В 2018 году в Чехии было завершено строительство примерно 34 000 новых квартир, то есть более трех на 1000 жителей. Во Франции за тот же период было построено 459 800 квартир, или 6,9 на 1000 человек.

«Всего в Чехии существует почти пять миллионов квартир, и с точки зрения количества квартир на тысячу человек мы находимся между Норвегией и Данией», – сообщает менеджер отдела недвижимости компании «Делойт Чешская Республика» Петр Гана.

Катерина Айзпурвит
19-07-2019
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