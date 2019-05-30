Чешское сито для инвестиций

Об обеспокоенности руководства ЕС и стран-членов сообщества тем, что принадлежащие государству или финансируемые государством иностранные предприятия могут украсть европейские ноу-хау известно давно. По мнению чиновников, приобретения в европейской стране внешним инвестором не должны ставить под угрозу общеевропейские программы и проекты или угрожать безопасности других государств-членов блока.

Анатомия механизма

Создать общеевропейский регламент в сфере контроля всех прямых инвестиций предложил еще в сентябре 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Спустя 16 месяцев, 10 апреля 2019 года, он был опубликован в Официальном вестнике ЕС, а в силу вступит 11 октября 2020 года.

Новый регламент направлен на защиту важнейших европейских активов от сделок, которые могут нанести ущерб интересам Европейского союза или его государств-членов. Ежегодно до 31 марта государства должны будут отчитываться Еврокомиссии о том, сколько денег они привлекли и от кого. Также они получат право обмениваться такой информацией друг с другом, предупреждать о возможных рисках и даже блокировать сделку в другой стране в случае риска для безопасности.

Европейская комиссия также сможет запрашивать информацию и информировать о своем мнении государство, в котором соответствующие инвестиции запланированы. В то же время окончательное решение останется в ведении соответствующей страны.

Странам-членам Евросоюза дано 18 месяцев для того, чтобы имплементировать новый регламент в национальное законодательство. В 14 странах ЕС уже используются инструменты для проверки иностранных инвестиций, но пока они различаются по структуре и охвату.

Чешский законопроект

Чешский закон о контроле за иностранными инвестициями, если он останется в той форме, которую предложило Министерство промышленности и торговли ЧР, будет одним из наиболее жестких в ЕС. Предполагается, что «под прицел» попадут проекты в таких стратегических областях, как исследования, космос, транспорт, энергетика.

При его разработке в основу было взято аналогичное германское законодательство. В частности, ужесточение правил и отраслевой режим контроля предлагается применять, если иностранный инвестор приобретет, прямо или косвенно, не менее 10% прав голоса в целевой компании, которую чешское государство считает стратегически важной. Такие транзакции могут быть заблокированы, если они будут представлять угрозу общественному порядку или безопасности ЧР. Закон позволит пересматривать некоторые инвестиции задним числом на срок до пяти лет и, в крайнем случае, отменять их.

«Нашей стране желательно иметь в своем распоряжении такой инструмент, хотя на практике им могут ни разу не воспользоваться», - говорит Ота Шимак из межведомственной рабочей группы при Минпроме, которая ведет разработку защитного механизма.

Правила функционирования внутреннего рынка ЕС гарантируют свободу движения капитала, в связи с чем новый регламент, прежде всего, ориентирован на инвесторов извне. «Также будут учтены ситуации, когда потенциальным инвестором является компания, которая контролируется неевропейским субъектом», - отметил Шимак.

По его словам, отрасли экономики будут разделены на две группы, причем вложения в наиболее важные из них, такие как оборонная промышленность или критическая инфраструктура, потребуют предварительного одобрения властей. В рамках расследования инвестор будет обязан предоставлять базовую информацию, которая касается структуры собственности субъекта, суммы инвестиций, товаров и услуг, в которую прямые иностранные инвестиции запланированы, источника финансирования инвестиций/происхождения денежных средств, запланированных сроков инвестирования.

Если власти решат, что инвестпроект является потенциально опасным для безопасности страны, вопрос будет передан на рассмотрение правительству. «Если кабмин придет к аналогичным выводам, он сможет заблокировать сделку», - пояснил Ота Шимак.

На данный момент законопроект находится на межведомственном согласовании. Ряд министерств, однако, выступил с критикой некоторых его положений. В частности, Министерство финансов недовольно, что в документе не говорится о том, что произойдет, если реализованные проекты будут заблокированы, а договоры аннулированы. Минобороны критикует предложение не относить к стратегическим отраслям торговлю военными материалами.

Аппарат правительства даже требует, чтобы Минпром отозвал и полностью переработал законопроект. Критически высказываются представители Компартии, от поддержки которых зависит действующее правительство. В пресс-службе Министерства промышленности и торговли сообщили, что открыты к диалогу, но не собираются отзывать законопроект. Чиновники ведомства допустили, что регламент «претерпит некоторые изменения», но его основные положения будут сохранены.

От кого защищается Чехия?

Система контроля над иностранными инвестициями не направлена ни на кого, подчеркнули в Минпроме, однако в кулуарах говорят о создании эффективного механизма защиты от российских и, прежде всего, китайских инвестиций. «Завоевание Европы» Китаем вызывает в европейских странах различные эмоции. Одни пугают «экспансией Пекина», другие (в частности, президент ЧР Милош Земан) выражают надежду на развитие экономики и увеличение числа рабочих мест. Вместе с тем, практически все признают, что принципы ведения бизнеса, с которыми Китай (и другие страны, не входящие в ЕС) приходит в Европу, существенно отличаются от принятых в сообществе.

В чешском правительстве подтверждают, что система проверки ПИИ не нацелена против инвесторов из каких-либо стран. «Я не думаю, что данный законопроект станет причиной осложнения отношений Чехии с КНР или Россией. Он носит исключительно защитный характер», - заявил министр промышленности и торговли ЧР Карел Гавличек.

Но эксперты допускают, что регламент создается, прежде всего, с оглядкой на активность китайских субъектов. «В первую очередь ЕС беспокоят агрессивные инвестиции китайских компаний, которые иногда хотят контролировать целые отрасли. Инвесторов из РФ изменения затронут лишь косвенно, у российской экономики просто нет таких ресурсов», - утверждает директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Александр Кнобель.

«Идея о том, что китайские инвестиции в Европу осуществляются для того, чтобы приобрести влияние в этих странах, несостоятельна. Я могу вспомнить жесткие заявления в адрес КНР даже в таких прокитайских странах ЕС, как Венгрия. На мой взгляд, основная задача Китая – экспортировать капитал и расширить продажу своих товаров», - утверждает, в свою очередь, глава европейского отделения Фонда Карнеги Томаш Валашек.

Не согласен с ним синолог, профессор Философского факультета Карлова университета Мартин Гала. «При существующей конфигурации чешско-китайские отношения выгодны, прежде всего, Пекину. И дело даже не в экономике, а в политике. Благодаря ничтожным с точки зрения объема иностранным инвестициям, КНР обеспечила себе в Чехии значительное политическое влияние. Адекватной пользы для чешской стороны я не вижу», - утверждает Гала.

Но экономист объединения Czech Fund Лукаш Кованда призывает не переоценивать значение Чехии для Китая. «Для китайцев Чешская Республика является своего рода вратами на европейский рынок, наша привлекательность заключается в том, что Чехия – член Европейского союза, который в их отношении выступает не столь агрессивно, как некоторые другие европейские страны. Наш президент, например, неоднократно называл себя другом китайского народа и ее лидера», - говорит специалист.

К тому же Китай в настоящее время предпринимает широкие меры стимулирования для поддержки своей экономики, что имеет важное значение для ЧР, отмечает он. «Китай фактически развивается в долг. В результате растет спрос не только на китайские товары, но и на немецкие и соответственно чешские. Нужно признать, что многие граждане ЧР имеют работу только благодаря тому, что задолженность Китая растет. Вопрос в том, как долго это будет продолжаться. Ситуация, при которой Пекин однажды не сможет погасить свои долги, является одной из величайших угроз, стоящих перед нынешней мировой экономикой», - заключил экономист Czech Fund Лукаш Кованда.