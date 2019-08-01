Чешское «сердце» НПЗ в Перу

НПЗ «Талара», расположенный на северном побережье страны, является вторым крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Перу после НПЗ «Пампилла» компании Repsol. Расширение «Талара» стоимостью 5 млрд долларов приведет к тому, что пропускная способность завода увеличится до 95 тыс. баррелей в день с нынешних 65 тыс. Проект модернизации также призван снизить затраты на переработку сырья и обеспечить энергетическую автономность завода.

Doosan поставит два турбоагрегата мощностью 55 МВт, включая генератор, который будет полностью разработан и изготовлен на заводе в Плзене. Компания также примет участие в сборке и вводе турбин в эксплуатацию. Электростанция должна быть запущена в строй в конце текущего года.

«Благодаря отличным характеристикам наших турбин на электростанциях в Мексике, Колумбии и Чили, мы стали партнером компании Petroperú и принимаем активное участие в развитии энергетики Перу», - подчеркнул Давид Земан.

У Doosan Škoda Power – более чем 100-летний опыт производства паровых турбин мощностью от 3 до 1200 МВт. С конца 2009 года чешская компания входит в южно-корейскую группу Doosan Group. Выручка предприятия за 2017 год составила почти 6 млрд крон (около 220 млн евро).