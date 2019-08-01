Чешское «сердце» НПЗ в Перу

Тимур Кашапов
01-08-2019
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Doosan Škoda Power поставит в Перу две паровые турбины мощностью 110 МВт в рамках проекта строительства электростанции на одном из крупнейших НПЗ страны Талара, который принадлежит государственной компании Petroperú. Стоимость заказа не раскрывается, но, по словам менеджера Doosan Škoda Power по Латинской Америке Давида Земана, он является крупнейшим для чешского предприятия в регионе.

Фото: Grupo CobraФото: Grupo Cobra НПЗ «Талара», расположенный на северном побережье страны, является вторым крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Перу после НПЗ «Пампилла» компании Repsol. Расширение «Талара» стоимостью 5 млрд долларов приведет к тому, что пропускная способность завода увеличится до 95 тыс. баррелей в день с нынешних 65 тыс. Проект модернизации также призван снизить затраты на переработку сырья и обеспечить энергетическую автономность завода.

Doosan поставит два турбоагрегата мощностью 55 МВт, включая генератор, который будет полностью разработан и изготовлен на заводе в Плзене. Компания также примет участие в сборке и вводе турбин в эксплуатацию. Электростанция должна быть запущена в строй в конце текущего года.

«Благодаря отличным характеристикам наших турбин на электростанциях в Мексике, Колумбии и Чили, мы стали партнером компании Petroperú и принимаем активное участие в развитии энергетики Перу», - подчеркнул Давид Земан.

У Doosan Škoda Power – более чем 100-летний опыт производства паровых турбин мощностью от 3 до 1200 МВт. С конца 2009 года чешская компания входит в южно-корейскую группу Doosan Group. Выручка предприятия за 2017 год составила почти 6 млрд крон (около 220 млн евро).

Тимур Кашапов
01-08-2019
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