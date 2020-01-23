Чешское приложение для отелей завоевывает мир

Рихард Валтр признается, что у него богатый опыт работы на стойке регистрации в отелях, однако ему всегда казалось, что записывать имена гостей в определенные ячейки с номером комнат слишком скучно. Возможность изменить эту систему у него появилась, когда его семья решила открыть собственный отель в Праге. «На дворе XXI век, и я хотел перенести весь наш бизнес в режим онлайн, ведь сегодня у каждого есть смартфон и все решается через интернет. Однако ни одна из существующих онлайн-систем управления бронированием и заселением в отель мне не понравилась. Поэтому мы решили создать свою собственную», — заявил Рихард Валтр в интервью порталу E15.

Приложение Mews позволяет клиентам организовать все пребывание в отеле в режиме онлайн — от бронирования, оплаты, регистрации на месте до заказа услуг во время проживания. Виртуальная регистрация доступна в любое время, независимо от присутствия администратора.

После того как Mews успешно использовался в отеле Emblem в Праге, к проекту проявили интерес не только чешские, но и иностранные гостиницы и другие места размещения туристов. Потом приложение привлекло внимание и крупных международных сетей, например Accor.

На данный момент приложением Mews пользуется более 1200 отелей, хостелов, мотелей и апартаментов. Наибольшим спросом платформа пользуется во Франции, Великобритании, Испании и странах Бенилюкса. Проект получил множество международных наград и призов. Сейчас Mews начинает проникать на американский рынок. Недавно компания открыла филиал в США, куда временно переехал и сам Рихард Валтр, который планирует лично следить за развитием компании. В 2019 году Mews получил от инвесторов сотни миллионов крон, часть этой суммы планируется использовать в США.