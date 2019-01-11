Чешское приложение – для оплаты нужен только телефон

Лозунг банка сегодняшнего дня: «Быстрее и дешевле!» Именно по этому пути пошел стартап Trisbee, начавший свою деятельность под названием «Прямой платеж». Идея появилась после введения чешским правительством с августа 2017 года закона об обязательном электронном учете выручки, когда мелкие предприниматели спешно искали возможность дешевого перехода на новую систему.

«Тогда мы вышли на рынок с аппликацией "Маленькая касса", которая стала очень популярной на первых двух этапах введения электронного учета», – вспоминает Франтишек Гавлин, один из создателей страртапа. «Мы выяснили, что торговцы хотели бы принимать платежи по картам, но терминалы были для них слишком дороги и труднодоступны. Тогда мы решили предложить им собственное решение. Перед запуском Trisbee нам пришлось выполнить множество формальностей, в том числе оформить регистрацию в Чешском национальном банке», – объясняет Гавлин.

В чем стартаперы видят потенциал своего нового проекта? «Платеж – это становой хребет не только предпринимательства, но и отношений в обществе в целом. В системе платежей мы видим хорошую возможность упростить людям жизнь, пусть даже в мелочах, избавить их от бюрократической волокиты. Как это ни парадоксально, но идея платить с помощью мобильного телефона пришла из Африки, где из-за неразвитой банковской структуры широко внедрилась концепция мобильных денег. Разумеется, образцом для подражания для нас является Скандинавия, где подобным сервисом пользуется большинство населения. Мы с коллегой часто забываем запастись наличными, так что Trisbee для нас – идеальный выход», – объясняет Франтишек Гавлин историю создания аппликации, которую авторы надеются вывести на международный рынок.

По замыслу стартаперов, Trisbee должна помогать людям в повседневной жизни. «Например, когда вы сидите с приятелями в пивной, где принимают только наличные, а кэш есть только у одного из вас. Он платит за всех, а ты посылаешь ему деньги с помощью Trisbee. Или преподаватель английского уже по дороге на урок может узнать, что оплату ему уже перечислили. Кроме того, вам нужно будет носить с собой не кошелек, а только телефон», – описывает достоинства приложения его автор.

Типичные пользователи приложения Trisbee Go, по его словам, – это владелец небольшого кафе, где посетителям предлагают кофе, пирожные, хот-доги и мороженое, врач, адвокат, киоскер, таксист в маленьком городе, парикмахер, дизайнер, сантехник. Хотя конкурентом аппликации остаются переносные терминалы, их использование, указывают стартаперы, несет скрытые дополнительные расходы, такие как процент за каждый платеж, покупка зарядного устройства и т.д.