Чешское правительство готовит закон на случай «жесткого Brexit»

Антон Каймаков
07-01-2019
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На случай выхода Великобритании из Евросоюза без действующего двустороннего договора, чешский кабинет министров разрабатывает норму, временно обеспечивающую гражданам Соединенного Королевства те же права, что и гражданам ЕС.

Иллюстративное фото: frankieleon, CC BY 2.0Иллюстративное фото: frankieleon, CC BY 2.0 Согласно законопроекту, до 2020 года граждане Великобритании, смогут жить и работать в Чешской Республике, а также получать и надлежащие социальные пособия. Закон на случай «жесткого Brexit» касается 8 тысяч британцев в Чехии, а также 40 тысяч чешских граждан, проживающих и трудящихся в Великобритании.

Благодаря подготавливаемому закону, у британских граждан появилось бы достаточно времени для оформления всех необходимых разрешений на пребывание и работу в Чешской Республике.

Законом предусмотрена защита предпринимателей и признание квалификации представителей ряда профессий, в том числе и врачей, адвокатов, налоговых советников, финансистов. В норму включены статьи, касающиеся британских вузов, студентов и педагогического состава. Без изменений остаются правила ввоза и продажи лекарств, произведенных в Великобритании и многое другое.

Антон Каймаков
07-01-2019
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