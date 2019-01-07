Чешское правительство готовит закон на случай «жесткого Brexit»

Согласно законопроекту, до 2020 года граждане Великобритании, смогут жить и работать в Чешской Республике, а также получать и надлежащие социальные пособия. Закон на случай «жесткого Brexit» касается 8 тысяч британцев в Чехии, а также 40 тысяч чешских граждан, проживающих и трудящихся в Великобритании.

Благодаря подготавливаемому закону, у британских граждан появилось бы достаточно времени для оформления всех необходимых разрешений на пребывание и работу в Чешской Республике.

Законом предусмотрена защита предпринимателей и признание квалификации представителей ряда профессий, в том числе и врачей, адвокатов, налоговых советников, финансистов. В норму включены статьи, касающиеся британских вузов, студентов и педагогического состава. Без изменений остаются правила ввоза и продажи лекарств, произведенных в Великобритании и многое другое.