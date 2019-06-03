Чешское пиво из очищенной воды вторичного использования

Необычное пиво было произведено на предприятии в Чижове, в районе города Писек, общий объем продукции которого составляет 3000 гектолитров в год.

«Мы знали, что один или два раза такое в мире делали, и подумали – почему нам это не попробовать. Результат превзошел наши ожидания. Пиво из воды вторичного использования, прошедшей рециклинг, вы не отличите от обычного», – уверен пивовар Мартин Грубеш. Вода, взятая из очистных сооружений, прошла очистку с помощью мембран и активированного угля. По словам коммерческого директора компании Veolia Ондржея Бенеша, ряд крупных пивоваренных холдингов использует подобную технологию для обработки воды, однако не сточных вод.

Пивоваренный завод в Чижове планирует продолжать производство необычной продукции. Одна из причин – дать компании по гидроочистке демонстрировать свою способность производить из воды вторичного использования жидкость, характеристики которой отвечают показателям дистиллированной воды. Однако пока пиво ERKO будут варить лишь по особым случаям, поскольку для массового производства необходим высокий спрос.

«Разумеется, дешевле и проще использовать источник воды непосредственно рядом с пивоваренным заводом. Наша акция должна была показать, что мы способны очистить воду биологическим и химическим путем до той степени чистоты, когда ее химические и микробиологические характеристики по качеству выше обычной ключевой воды», – сообщает компания Veolia.