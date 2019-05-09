Чешское оружие в Америке

CZ-USA является американской дочерней компанией чешского производителя огнестрельного оружия Česká Zbrojovka Uherský Brod. CZ-USA была основана в 1997 году в Оукхерсте, штат Калифорния. В январе 1998 года штаб-квартира и складской комплекс CZ-USA были перенесены в Канзас-Сити, штат Канзас. Множество продукции, продаваемой компанией CZ-USA, является импортом из Чехии, но есть и чисто американские товары, например, линии винтовок Safari Classics и 550 Tactical. Кроме того, CZ-USA принадлежит Dan Wesson Firearms, местный производитель пистолетов и револьверов.

Общий объем инвестиций CZ-USA в новый американский проект составит около 90 млн долларов, заявил глава Česká zbrojovka Лубомир Коваржик. По его словам, целью проекта является популяризация бренда CZ, увеличение его доли на рынке США и проникновение на рынок вооруженных сил страны, который защищен так называемым Buy-American Act (Закон «Покупайте американское»).

«Если мы нацеливаемся на вооруженные силы США, стоимость американских запчастей для нашего оружия должна составлять не менее 60 процентов от его общей стоимости», - отметил Коваржик, добавив, что Buy-American Act благоприятствует американским фирмам и заставляет иностранные компании переносить производство на территорию США.

В Соединенных Штатах Česká Zbrojovka планирует выпускать двести тысяч пистолетов, пулеметов и автоматов в год. Чешская компания подготовила три линии продуктов. Помимо пистолетов P-10, это автоматы Scorpion и штурмовые винтовки Bren 2.

