Чешское лицо зданий

Фирма Fischer & Partner была основана в 1996 году Петром Фишером и Станиславом Выскотом. Первоначально партнеры занимались перепродажей фасадных панелей. «В начале 2000-х гг. мы поняли, что больше не хотим заниматься только перепродажей и приобрели остравскую компанию Sklocement Plus, которая производит изделия из стекловолокна. Тогда мы и решили выйти на рынок стеклобетонных композитов для фасадов», - объяснил Петр Фишер.

По его словам, производство фасадов Polycon было налажено в 2006 году. При этом каждая фасадная система собирается отдельно и предназначается для конкретного проекта. Толщина тонкостенных бетонных панелей составляет всего 16 миллиметров, при этом они обладают высокой прочностью и долговечностью благодаря распределению стекловолокна по всему материалу, отмечает Фишер.

Партнерами компании Fischer & Partner в настоящее время являются всемирно известные архитектурные бюро Foster and Partners, Renzo Piano BW Architects, KPF, Gensler и SOM и др. Крупнейшим проектом, реализованным чешской компанией, была облицовка пяти лондонских небоскребов на полуострове Гринвич, площадь фасада которых превышает 30 тыс. кв. м.