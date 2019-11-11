Архив передач

Чешское лицо зданий

Тимур Кашапов
11-11-2019
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Небоскребы и апартаменты в Лондоне, жилой дом в швейцарском Винтертуре, самое высокое здание Скандинавии Karla Tower в Гетеборге и Конгресс-холл в Злине. Что объединяет эти сооружения? Фасады из стекловолокна Polycon, изготовленные чешской компанией Fischer & Partner, лидера европейского рынка фасадных систем.

Конгресс-холл в Злине, фото: Palickap CC BY-SA 4.0Конгресс-холл в Злине, фото: Palickap CC BY-SA 4.0

Фирма Fischer & Partner была основана в 1996 году Петром Фишером и Станиславом Выскотом. Первоначально партнеры занимались перепродажей фасадных панелей. «В начале 2000-х гг. мы поняли, что больше не хотим заниматься только перепродажей и приобрели остравскую компанию Sklocement Plus, которая производит изделия из стекловолокна. Тогда мы и решили выйти на рынок стеклобетонных композитов для фасадов», - объяснил Петр Фишер.

По его словам, производство фасадов Polycon было налажено в 2006 году. При этом каждая фасадная система собирается отдельно и предназначается для конкретного проекта. Толщина тонкостенных бетонных панелей составляет всего 16 миллиметров, при этом они обладают высокой прочностью и долговечностью благодаря распределению стекловолокна по всему материалу, отмечает Фишер.

Партнерами компании Fischer & Partner в настоящее время являются всемирно известные архитектурные бюро Foster and Partners, Renzo Piano BW Architects, KPF, Gensler и SOM и др. Крупнейшим проектом, реализованным чешской компанией, была облицовка пяти лондонских небоскребов на полуострове Гринвич, площадь фасада которых превышает 30 тыс. кв. м.

Тимур Кашапов
11-11-2019
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