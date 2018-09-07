Чешско-словацкое изобретение AirBuddy – легкое дыхание под толщей океана

Катерина Айзпурвит
07-09-2018
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Идея создания уникальной системы, заменяющей акваланг, родилась у любителей подводного плавания на пляже в Сиднее. Команда чехов и словаков реализовала проект, позволяющий совершать погружения без тяжелого и дорогостоящего водолазного оборудования. Аппарат выглядит, как спасательный круг с мотором и воздуховодом, который уходит в глубину вместе с дайвером.

Фото: AirBuddyФото: AirBuddy

В основе AirBuddy – принцип объединения дайвинга со снорклингом – плаванием под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой. Система позволяет погружаться на глубину до 12 м и оставаться там без подзарядки батареи до 45 минут. При этом полная зарядка аккумулятора от электрозетки в 220V занимает не более 3,5 часов.

У устройства предусмотрены сразу две системы защиты – сам спасательный круг, который держит компрессор, обеспечивающий давление воздуха, является резервуаром. В случае чрезвычайной ситуации он предоставит воздуха на 4-5 вдохов на глубине 12 метров и 12-15 вдохов на меньшей глубине. Также в комплекте с аппаратом предусмотрена «воздушная бутылка» для экстренного вдоха, которая крепится на поясе аквалангиста. Совокупный вес устройства составляет всего 9,5 кг, и его можно перевозить в самолете.

Это оборудование, подающее чистый воздух непосредственно с поверхности океана, было разработано командой Яна Кадлеца, все члены которой – активные дайверы, которые любят открывать для себя подводный мир.

AirBuddy стал одним из самых успешных проектов краудфандинговой платформы Kickstrater. На его реализацию было собрано 200% требуемых средств. Среди первых клиентов, стремящихся приобрести инновационное оборудование – дайверы со всего мира, в том числе и из Чешской Республики.

Катерина Айзпурвит
07-09-2018
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