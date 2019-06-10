Чешско-американский стартап, разрабатывающий лекарство против рака, готовится выйти на американскую биржу

Приблизительно через два года должно начаться тестирование нового препарата на пациентах, чем будет обусловлен значительный рост расходов. Об этом пишет сервер «Е15». В настоящее время исследования, в которые было вложено более 150 миллионов крон (5,8 миллиона евро) финансируются за счет мелких инвесторов. Последние вливание составило 55 миллионов (более 2 миллионов евро). Выход на биржу, причем не чешскую, где, как подчеркивается, надлежащего уровня инвесторов найти весьма сложно, должен обеспечить получение основной части суммы на разработку, которая исчисляется 5-6 миллиардами крон (около 230 миллионов евро).