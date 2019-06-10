Чешско-американский стартап, разрабатывающий лекарство против рака, готовится выйти на американскую биржу

Антон Каймаков
10-06-2019
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Группа исследователей под руководством чешского ученого Якуба Сташак-Ирковского, объединенная в чешско-американском стартапе «Machavert», намерена выйти со своими акциями на американскую биржу «NASDAQ».

Иллюстративное фото: Барбора НемцоваИллюстративное фото: Барбора Немцова

Приблизительно через два года должно начаться тестирование нового препарата на пациентах, чем будет обусловлен значительный рост расходов. Об этом пишет сервер «Е15». В настоящее время исследования, в которые было вложено более 150 миллионов крон (5,8 миллиона евро) финансируются за счет мелких инвесторов. Последние вливание составило 55 миллионов (более 2 миллионов евро). Выход на биржу, причем не чешскую, где, как подчеркивается, надлежащего уровня инвесторов найти весьма сложно, должен обеспечить получение основной части суммы на разработку, которая исчисляется 5-6 миллиардами крон (около 230 миллионов евро).

Антон Каймаков
10-06-2019
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