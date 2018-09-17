Чешский язык в Ужгороде – нужны не деньги, а преподаватели и учебники

«Нам нужны, не деньги, а добровольцы, которые приезжали бы летом и помогали в детских лагерях сохранять представление о правильном чешском языке – не только у учеников, но и у учителей», – уверена директор ужгородской школы Светлана Фесенко. «Наша миссия – преподавать чешский язык и историю Чехословакии в Подкарпатской Руси. К сожалению, для этого нам не хватает учебников и повышения квалификации наших учителей», – указывает директор школы, где чешский изучают сотни детей.

Украинский, русский, английский, чешский

С 2013 г. в 3-й спецшколе Ужгорода – бывшей Юбилейной школе им. Масарика чешский язык преподается как второй иностранный. Эта школа также является единственной в этом ключевом для Закарпатской Украины городе, где ученики с первого класса, наряду с украинским, изучают и русский язык. С пятого класса, помимо английского, вводится дополнительный иностранный язык, и более половины школьников начинают изучать чешский.

«Нам помогает край Высочина, однако у нас всего по одному учебнику на двоих учеников, и только в школе. На дом мы их не даем», – объясняет директор. Несмотря на это на уроках Елены Меденци поднимается лес рук, когда учительница предлагает назвать по-чешски дни недели и месяцы.

Хотя четыре года назад на урок заглядывал министр иностранных дел Чехии, которым тогда был Любомир Заоралек, чешская сторона пока никак не откликнулась на нужды школы.

По мнению Светланы Фесенко, в школах с преподаванием венгерского ситуация совершенно иная — Венгрия даже доплачивает учителям языка за их работу. При этом закарпатские учителя, вернее, учительницы чешского предоставлены сами себе. Прежде всего, им требуются курсы повышения квалификации с получением соответствующего диплома, что даст им право на получение прибавки к зарплате, которая полагается в этом случае из бюджета Украины.

Поддержка Будапешта и молчание Праги

Также в помощи нуждаются и еще шесть школ в области, которые по примеру Ужгорода также вводят в программу чешский язык.

«К сожалению, у нас нет тесных контактов с Прагой, так что нам приходится идти своим путем, – указывает Светлана Фесенко. – Мы бьем во все колокола, и это не шутка. В Чехии должна существовать какая-то программа, которая должна нам оказывать помощь при таком количестве учеников». Из 640 школьников чешский изучает 340.

Школа может похвастаться сотрудничеством, которое ей удалось наладить с Техническим университетом Остравы. Остравские педагоги помогают ужгородской школе в преподавании роботики, а восемь выпускников отправится в Чехию для продолжения учебы.

Генконсул Чешской Республики во Львове Мирослав Клима преподнес школе подарок – два чешских национальных костюма, в которых ученики презентуют Чехию на различных мероприятиях.

Солнечные часы в честь 100-летия Чехословакии

Свою историю 3-я ужгородская школа ведет с 1932 г., когда по всей республике возводились сотни школ в рамках реализации программы президента Масарика. В честь 100-летия образование Чехословакии здесь появится не только отреставрированная старинная плитка в школьных коридорах, но и новые солнечные часы, украшенные изображением Т. Г. Масарика.

На конец сентября запланированы различные мероприятия в честь юбилея страны, подготовленные для Ужгорода краем Высочина. Вице-губернатор Мирослав Галас уже занес в праздничный список киоски с чешским пивом и чешскими деликатесами. Также ожидаются различные культурные мероприятия. Правда, на вопрос корреспондента, кем был Масарик, ужгородские школьники ответили: «Сейчас прогуглим!».

