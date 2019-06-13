Чешский ядерный удар по раку

Как предполагается, центр протонной терапии будет построен к 2024 году. Оператором проекта станет инженерно-маркетинговый центр концерна «Вега», входящий в «Росэлектронику», чешская компания выступит соинвестором. Объем инвестиций в проект составит около 150 млн евро.

Протонная терапия в настоящее время является одним из самых эффективных методов лечения онкологических заболеваний, позволяющим зачастую избежать хирургического вмешательства. «Преимущество методики состоит в том, что протоны выделяют основную часть своей энергии точно в месте локализации раковой опухоли, не затрагивая здоровые ткани. Это самое эффективное средство лечения многих типов онкозаболеваний, особенно у детей», - пояснил глава Proton Therapy Development Лудек Подола.

В Праге расположена одна из ведущих мировых клиник в этой области, поэтому опыт чешских коллег важен для нас, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. «Мы построили в своей стране протонный центр полного цикла лечения. Это, на наш взгляд, очень перспективный метод, особенно по определенным нозологиям, и мы бы хотели использовать опыт российских коллег для тиражирования таких центров», - отметил, в свою очередь, замминистра здравоохранения Чешской Республики Роман Примула.