Чешский ядерный удар по раку

Тимур Кашапов
13-06-2019
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Чешская компания Proton Therapy Development примет участие в строительстве центра протонной терапии в Обнинске в Калужской области. Соответствующее соглашение было подписано в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума.

Фото: Proton Therapy CenterФото: Proton Therapy Center Как предполагается, центр протонной терапии будет построен к 2024 году. Оператором проекта станет инженерно-маркетинговый центр концерна «Вега», входящий в «Росэлектронику», чешская компания выступит соинвестором. Объем инвестиций в проект составит около 150 млн евро.

Протонная терапия в настоящее время является одним из самых эффективных методов лечения онкологических заболеваний, позволяющим зачастую избежать хирургического вмешательства. «Преимущество методики состоит в том, что протоны выделяют основную часть своей энергии точно в месте локализации раковой опухоли, не затрагивая здоровые ткани. Это самое эффективное средство лечения многих типов онкозаболеваний, особенно у детей», - пояснил глава Proton Therapy Development Лудек Подола.

В Праге расположена одна из ведущих мировых клиник в этой области, поэтому опыт чешских коллег важен для нас, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. «Мы построили в своей стране протонный центр полного цикла лечения. Это, на наш взгляд, очень перспективный метод, особенно по определенным нозологиям, и мы бы хотели использовать опыт российских коллег для тиражирования таких центров», - отметил, в свою очередь, замминистра здравоохранения Чешской Республики Роман Примула.

Тимур Кашапов
13-06-2019
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