Чешский холдинг Sev.en Energy стал совладельцем американской компании по производству металлургического угля

В настоящее время металлургическая отрасль страдает от экономического спада, вызванного пандемией коронавируса Covid-19. Однако, по словам исполнительного директора компании Sev.en Energy Алана Свободы, в долгосрочной перспективе следует ожидать развития металлургической промышленности в связи с урбанизацией развивающихся рынков. Не менее важным фактором является недостаточный объем инвестиций в развитие новых рудников, что также создает благоприятные условия для роста цен на мировом рынке металлургического угля.

В 2018 году в состав энергохолдинга Sev.en Energy вошли компании Павла Тыкача, ранее являющиеся частью корпораций Czech Coal и Sev.en. На территории Чешской Республики холдингу принадлежат две шахты по добыче бурого угля и четыре угольные электростанции общей мощностью 820 МВт.

В 2019 году году холдинг Sev.en Energy приобрел у швейцарской компании Alpiq две когенерационные установки в городах Злин и Кладно. Мощность меньшей установки в городе Злин всего 64 МВт, однако мощность ТЭЦ у города Кладна составляет 516 МВт. Кроме электричества обе электростанции поставляют тепло примерно 35 000 потребителей. Также в 2019 году холдингом Sev.en Energy было приобретено 50% акций транснациональной энергетической компании InterGen N.V., которая владеет тремя электростанциями в Великобритании и является совладельцем двух электростанций в Австралии.

В 2024 году в собственность холдинга Sev.en Energy перейдет Pocherady Lignite - одна из крупнейших электростанций в Чешской Республике, состоящая из пяти блоков, каждый мощностью 200 МВт.