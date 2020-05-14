Чешский холдинг Sev.en Energy стал совладельцем американской компании по производству металлургического угля

Энергетический холдинг Sev.en Energy, принадлежащий чешскому финансисту Павлу Тыкачу, приобрел 17,1% акций американского производителя металлургического угля Corsa Coal Corp. Стоимость акций составила 3,6 миллиона канадских долларов (примерно 65 миллионов крон). По словам представителей Sev.en Energy, компания видит огромный потенциал в металлургической отрасли и хочет участвовать в ее развитии не только в Чехии, но и за границей.
В настоящее время металлургическая отрасль страдает от экономического спада, вызванного пандемией коронавируса Covid-19. Однако, по словам исполнительного директора компании Sev.en Energy Алана Свободы, в долгосрочной перспективе следует ожидать развития металлургической промышленности в связи с урбанизацией развивающихся рынков. Не менее важным фактором является недостаточный объем инвестиций в развитие новых рудников, что также создает благоприятные условия для роста цен на мировом рынке металлургического угля.
В 2018 году в состав энергохолдинга Sev.en Energy вошли компании Павла Тыкача, ранее являющиеся частью корпораций Czech Coal и Sev.en. На территории Чешской Республики холдингу принадлежат две шахты по добыче бурого угля и четыре угольные электростанции общей мощностью 820 МВт.
В 2019 году году холдинг Sev.en Energy приобрел у швейцарской компании Alpiq две когенерационные установки в городах Злин и Кладно. Мощность меньшей установки в городе Злин всего 64 МВт, однако мощность ТЭЦ у города Кладна составляет 516 МВт. Кроме электричества обе электростанции поставляют тепло примерно 35 000 потребителей. Также в 2019 году холдингом Sev.en Energy было приобретено 50% акций транснациональной энергетической компании InterGen N.V., которая владеет тремя электростанциями в Великобритании и является совладельцем двух электростанций в Австралии.
В 2024 году в собственность холдинга Sev.en Energy перейдет Pocherady Lignite - одна из крупнейших электростанций в Чешской Республике, состоящая из пяти блоков, каждый мощностью 200 МВт.
МИД Чехии опубликовал правила пребывания иностранцев после отмены ЧП
Главную роль в освобождении Праги сыграла не Красная Армия, заявил мэр чешской столицы
Министр иностранных дел Чехии и его коллеги из восточно-европейских стран и США сделали совместное заявление по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны
Тюрьма и расстрел. Судьбы лидеров Пражского восстания
Президент Земан: Памятник Коневу убрали, чтобы привлечь к себе внимание, но реакция России несоразмерна поводу