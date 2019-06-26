Чешский холдинг PPF продал торговый центр в Рязани

Как сообщает издание е15.cz, холдинг продал торговый комплекс в Рязани в конце прошлого года за три миллиона евро. Таким образом PPF избавился от долгов по проекту и ликвидировала компании, учрежденные с целью его реализации. При этом доход от комплекса составил 91 миллион евро.

Торгово-развлекательный центр M5 Mall построила строительная фирма PSJ со штаб-квартирой в Иглаве. PPF приобрела проект у компании по строительству недвижимости ECM, которая недавно объявила о своем банкротстве. Четыре года назад глава российского отдела холдинга PPF Мартин Шаффер сообщал, то инвестиции в M5 Mall превысили два миллиарда крон (около 80 миллионов евро).

Рязанский торгово-развлекательный центр площадью более 80 тысяч квадратных метров, открылся в 2011 году. Как сообщает издание е15.cz, коммерчески успешным проект оставался до 2014 года, однако после аннексии Крыма и последовавших за этим санкций в отношении России со стороны Евросоюза и США произошло падение рубля и резкое снижение покупательной способности населения. В июне 2015 года Мартин Шаффер сообщил, что 15% помещений комплекса не сдано в аренду.

При этом чешский холдинг не прекращает свою деятельность на российском рынке недвижимости. Так, в октябре 2018 года PPF Real Estate приобрел у финской компании Stockmann торговый центр на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По данным, опубликованном на сайте чешской компании, PPF располагает офисными центрами Metropolis и Comcity в Москве, торговым центром «Ярмарка» в Астрахани, индустриальным парком South Gate в Москве и логистическим комплексом Trilogy Park в Московской области.