Чешский винил шагает по планете

GZ Media изначально называлась Gramofonové Závody Loděnice, первую виниловую пластинку на ней изготовили в 1951 году, а к 60-м годам продукция завода широко поставлялась во все страны Восточного блока. В 1989 году предприятие было приватизировано и передано в руки американского фонда Winslow Partners, который продал фабрику ее руководству.

Сегодня завод выпускает около 100 различных альбомов в день, минимальный тираж в виниловом формате каждого – 500 штук. Чтобы удовлетворить растущий спрос, фабрика GZ Media работает круглосуточно, 7 дней в неделю на ней трудятся 1600 рабочих. Крупнейшими рынками сбыта являются США и страны Евросоюза.

Очередным достижением чешской фирмы стало открытие собственного производства во Франции. «Мы собираемся выпускать в этой стране шесть тысяч пластинок в день, то есть около двух миллионов в год», - рассказал директор и владелец GZ Media Зденек Пелц.

Инвестиции во французский проект составят около 300 млн крон. «Но мы не собираемся ограничиваться Францией. Мы хотим расти и средства у нас есть», - одчеркнул Пелц.

В долгосрочной перспективе руководство компании планирует организовать производство и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, возможно, в Японии. «Никто не знает, что произойдет через три-четыре года, но я думаю, что возобновившийся интерес к винилу – это не просто временная мода, а что-то большее», - уверен Михал Немец, директор по продажам GZ Media.