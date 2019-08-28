Чешский стартап стал одним из победителей престижного конкурса

Чешский стартап InoCure, создавший первую активную 3D мембрану, предназначенную для культивирования клеток, стал одним из 15 победителей престижного международного конкурса EIT Health InnoStars Awards.
Часть приза является денежной, чешская фирма, ориентирующаяся на бионанотехнологии, получила чек на 25 тысяч евро.
Мембрана DifMATRIX позволяет быстро, надежно и этично проводить доклинические исследования.
В конкурсе принимали участие 116 компаний из Центральной, Восточной и Южной Европы. Призовые места кроме чешской фирмы заняли также стартапы Венгрии, Польши, Латвии и Италии. Наиболее успешной страной в этом смысле оказалась Португалия с пятью победными проектами.
Все 15 призеров проведут три раунда переговоров с потенциальными заказчиками, инвесторами и партнерами.