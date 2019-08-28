Чешский стартап стал одним из победителей престижного конкурса

Часть приза является денежной, чешская фирма, ориентирующаяся на бионанотехнологии, получила чек на 25 тысяч евро.

Мембрана DifMATRIX позволяет быстро, надежно и этично проводить доклинические исследования.

В конкурсе принимали участие 116 компаний из Центральной, Восточной и Южной Европы. Призовые места кроме чешской фирмы заняли также стартапы Венгрии, Польши, Латвии и Италии. Наиболее успешной страной в этом смысле оказалась Португалия с пятью победными проектами.

Все 15 призеров проведут три раунда переговоров с потенциальными заказчиками, инвесторами и партнерами.