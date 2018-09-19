Союз пивоваров: Росту отрасли мешает регулирование рынка

Антон Каймаков
19-09-2018
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Профессиональный союз, объединяющий пивовары и солодовни Чешской Республики, заявил о возникновении препятствий для дальнейшего развития отрасли. Речь идет о мерах по регулированию рынка.

Иллюстративное фото: PixabayИллюстративное фото: Pixabay

По истечении шести лет постоянного роста, пивовары не смогли с 2017 году больше поддерживать эту тенденцию. Производство даже пришлось снизить на 0,7%. В 2018, согласно прогнозу, у производителей «золотистого пенного напитка», как и годом раньше, получится сварить только 20,3 миллиона гектолитров пива.

Директор Чешского союза пивоваров и солодовен Мартина Ференцова обращает внимание на то, что отрасли понадобится достаточно продолжительный срок времени, чтобы справится с имевшими место вмешательствами. В ее списке негативных факторов, например, запрет на курение в ресторанах, введение электронного учета выручки и ограничение азартного бизнеса.


Антон Каймаков
19-09-2018
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