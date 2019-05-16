Чешский солнечный пояс Чили

Электростанции Villa Seca, Los Paltos и Santa Fe возводятся в областях Мауле и Вальпараисо в рамках масштабного проекта чешской фирмы по строительству энергетических объектов общей мощностью 250 МВт в течение следующих трех лет. Заказчиком является инвестиционная группа CarbonFree, которая принадлежит канадским бизнесменам. Помимо канадцев, в чилийский проект деньги вкладывают и чешские предприниматели.

Solek уже принадлежит в Чили несколько солнечных электростанций мощностью от 3 до 10,66 МВт, возведенные по программе Pequenos Medios de Generación Distribuida (малое производство возобновляемой энергии). Данные объекты успешно работают и приносят чешской фирме «существенную прибыль», сообщил Зденек Соботка, генеральный директор Solek Group.

Отметим, что при строительстве новых объектов компания использует инновационную систему автономного производства электроэнергии. Ее основу составляет солнечная электростанция мощностью от 16 КВт до 9 МВт и аккумуляторная батарея. В случае ее выхода из строя, например, из-за снегопада, система может использовать дизельный генератор.

«Благодаря новому поколению солнечных батарей и технологий хранения, мы можем предложить решения, которые гарантируют непрерывные поставки электроэнергии потребителям», - сказал Зденек Соботка. «Чили, где мы успешно работаем шесть лет, является подходящим местом для реализации инновационных проектов в области возобновляемых источников энергии благодаря своим экономическим, политическим и природным условиям», - отметил он.