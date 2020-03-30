Чешский рынок труда лихорадит от коронавируса

В настоящее время чешский рынок труда лишился десятков тысяч работников из Словакии, Польши, Румынии. «У нас большие проблемы с кадрами. Из граждан Евросоюза, которых мы в условиях свободного передвижения людей не считали иностранцами, они неожиданно в иностранцев превратились», – сообщил в интервью изданию Deník N пресс-секретарь строительного холдинга Metrostav Войтех Костига. На предприятии, помимо граждан Чехии, всегда работало много поляков и словаков, которые разъехались по домам.

При этом, если поляки и словаки еще могут повременить с возвращением на родину, то для украинцев ситуация усложнилась. 28 марта Киев полностью прекратил транспортное сообщение с другими странами – граждане Украины теперь могут вернуться на родину только на автомобиле или пешком через погранпереходы. Поэтому многим украинцам пришлось в спешном порядке перед закрытием границы собираться домой, воспользовавшись специально организованными авиарейсами и поездами.

«Только в одной нашей базе данных мы видим исчезновение сотен работников», – рассказывает сотрудница кадрового агентства Hofmann Personal Габриэла Грбачова, указывая на отток с чешского рынка труда украинцев и сербов. Помимо строительного сектора, рабочие руки исчезли в сегменте логистики и на рабочих местах, требующих низкой квалификации, на которых чехи, как правило, не работают.

Негативные последствия исчезновения рабочих рук могли бы быть еще более серьезными, если бы чешское правительство не пошло на продление виз иностранцам, уже работающим в Чехии.

Одни ищут сотрудников, другие их увольняют

При этом, отмечает Deník N, ситуация остается неоднозначной – если одни компании терпят убытки от исчезновения иностранных работников, другие их увольняют. Это, прежде всего, гостиницы и рестораны, которые вынуждены были закрыться на время карантина, а также мелкие фабрики, на чью продукцию упал спрос. «Разница в занятости наблюдается в зависимости как от региона, так и от сегмента экономики», – объясняет Иржи Гольбрштат, сотрудник агентства по трудоустройству Manpower.

«Согласно статистике, количество заявлений в бюро по трудоустройству растет, однако остаются вакансии, на которые будет сложно найти желающих», – объясняет специалист. По словам Гольбрштата, успешно идет набор желающих работать в супермаркетах. При этом со стороны как чехов, так и иностранцев наблюдается низкая заинтересованность в работе на производстве, например, в автомобилестроении.

Нехватка штатов частично компенсируется за счет привлечения сезонных рабочих, которые в период карантина лишены возможности заниматься своей обычной деятельностью. По словам сотрудника Manpower, снизилось желание людей брать работу далеко от дома. Иностранцам с точки зрения законодательных норм сложно менять место работы.

Специалисты прогнозируют еще большее усложнение ситуации в течение ближайших месяцев. Предприниматели бояться, что правительство облегчит карантин внутри Чехии, однако оставит границы закрытыми, что не даст возможность привлечь рабочие руки из-за рубежа. «На июнь мы запланировали для фирм поступление сотен работников, однако мы не уверены, что они смогут отправиться в Чехию», – сообщает Гольбрштат, по словам которого, в этом случае предприятиям придется снизить объемы производства.

Тысячи нелегалов оказались в ловушке

При этом, помимо легальных рабочих, в Чехии трудятся тысячи нелегалов. «Сразу же после закрытия ресторанов появились те, кто предлагает на рынке труда своих сотрудников. В обычной ситуации они просто вывезли бы безработных иностранцев за границу, теперь же сделать это невозможно, и такие компании предлагают своих работников по низким ценам», – объясняет глава Ассоциации бюро по трудоустройству Буркович, по словам которого тысячи нелегально работавших иностранцев оказались в Чехии буквально загнанными в угол.

На такие факты обращает внимание и председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула. «Существует множество методов манипуляции такими сотрудниками. Им угрожают переводом на худшее место работы, а также они могут опасаться, что их выселят из общежития. Использовать экономическую зависимость таких работников действительно очень легко в ситуации, когда они не могут вернуться домой», – говорит Стршедула, сообщивший, что профсоюзы уже поставили в известность о сложившемся положении дел МВД страны.