Чешский рынок интернет-торговли – наиболее быстрорастущий в Европе

Рост оборота отрасли e-commerce обусловлен большим количеством интернет-магазинов в Чехии. Согласно статистическим данным на середину июля, в стране предлагают свои услуги 41,7 тысячи онлайн-магазинов. Для 10,7-миллионной Чехии это значительная концентрация, и по данному показателю Чехия тоже занимает в Европе одну из передовых позиций.

«Чешский рынок интернет-торговли специфичен тем, что его крупнейшими игроками являются местные магазины и поисковики», - цитирует издание Е15 главу Ассоциации электронного бизнеса Яна Ветышку. «Чехи привыкли приобретать в Сети и товары повседневного спроса», - объясняет далее Ветышка.

В то же время, чехи оплачивают 54 процента своих онлайн-расходов посредством мобильного банкинга. Это опять-таки наибольший показатель среди европейских государств.

Согласно анализам, стоимость чешского интернет-рынка оценивается в 4,4 млрд евро. Его размер сравним, например, с Португалией. Крупнейшим европейским рынком интернет-торговли является Великобритания, оборот которой ежегодно достигает 180 млрд евро.