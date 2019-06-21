Чешский производитель может лишиться заказов в Саудовской Аравии

Партнерская фирма, располагающаяся в Швеции, намеревалась передать в Хомутов заказы с ежегодным сбытом на 200 миллионов крон (7,7 миллионов евро). На встрече «Союза сталелитейной промышленности» об этом заявил глава хомутовской фирмы Петр Яндоушек.

Головное шведское предприятие продавало выпущенные трубы нефтяной компании Saudi Aramco. Четыре года назад эта фирма сотрудничала также и с чешским филиалом Sandvik Chomutov Precision Tubes. Контакты, однако, были прерваны, причем без какого-либо объяснения со стороны заграничного клиента. Помощь фирме, посредством своих экономических дипломатов, пообещало чешское Министерство промышленности. Ведомство попытается выяснить суть проблемы, почему со стороны саудовской фирмы были прерваны торговые отношения с производителем. Предполагается, что причина может иметь политический оттенок.