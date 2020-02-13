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Чешский полигон для беспилотников

Тимур Кашапов
13-02-2020
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К 2022 году в окрестностях города Стршибро (Пльзеньский край) должен быть построен крупнейший в стране полигон для испытаний всех типов беспилотных автомобилей. Проект реализует чешская инвестиционная группа Accolade. Сумма проекта оценивается в 3 млрд крон (около 115 млн евро).

Фото: AccoladeФото: Accolade

Общая протяженность полигона составит 12 км. На нем будут построены дороги, имитирующие скоростные автострады, шоссе в сельской местности, мосты и тоннели. Площадь объекта превысит 460 гектаров.

Проектировщики рассчитывают, что полигон заинтересует представителей действующих в Европе крупных автомобилестроительных компаний, ведущих разработки беспилотного автомобильного транспорта. Проект пользуется поддержкой местных властей, заявил мэр города Стршибро Мартин Загорж. «Он позволит повысить узнаваемость города и доходы регионального бюджета. Впрочем, инвестору предстоит решить еще много проблем, в том числе согласовать выкуп земельных участков и получить соответствующие разрешения различных инстанций», - отметил Загорж.

Глава компании Accolade Милан Кратина, в свою очередь, напомнил, что полигоны, на которых в настоящее время тестируют беспилотники, воспроизводят главным образом города, похожие на Нью-Йорк, где улицы расположены в строго геометрическом порядке. «Но проверенные там системы окажутся полностью бесполезными на улочках пражского Старого города, в центре Рима или старинном Лиссабоне. Такие условия езды мы воссоздадим на нашем полигоне», - указал он.

В настоящее время в Чехии ведется подготовка к строительству нескольких полигонов для испытаний беспилотников. Дальше всего продвинулась компания BMW, которая уже возводит подобный объект в окрестностях Соколова. На полигоне будет создано более 100 км дорог, в центре будет открыта лаборатория климатических исследований и борьбы с коррозией. Общая площадь комплекса составит 525 га. BMW планирует сдать объект в эксплуатацию в 2022 году.

Тимур Кашапов
13-02-2020
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Фото: Valeo

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