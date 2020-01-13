Чешский миллиардер Келлнер инвестирует 10 млрд рублей в офисный парк в Москве

Начало эксплуатации двух зданий и отеля верхнего сегмента среднего класса (4 звезды) со 150 номерами запланировано на лето 2022 года.

Реализацией проекта займется дочерняя компания PPF Real Estate Russia. Собственником недвижимости будет PPF, а отелем будет управлять французская группа AccorHotels под брендом «Новотель». В сеть входит около 400 гостиниц в шести десятках государств.