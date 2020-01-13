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Чешский миллиардер Келлнер инвестирует 10 млрд рублей в офисный парк в Москве

Эва Туречкова
13-01-2020
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Инвестиционная группа PPF чешского миллиардера Петра Келлнера намерена вложить более десяти миллиардов рублей (3,7 млрд крон) во вторую фазу строительства офисного парка Comcity в Москве, сообщает чешское издание E15 со ссылкой на пресс-секретаря PPF Зузану Мигдалову.

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоИллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио

Начало эксплуатации двух зданий и отеля верхнего сегмента среднего класса (4 звезды) со 150 номерами запланировано на лето 2022 года.

Реализацией проекта займется дочерняя компания PPF Real Estate Russia. Собственником недвижимости будет PPF, а отелем будет управлять французская группа AccorHotels под брендом «Новотель». В сеть входит около 400 гостиниц в шести десятках государств.

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